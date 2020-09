Röstereien aus der Region machen Kaffee zum exklusiven Genuss

Das gilt natürlich längst nicht für jede Kaffeesorte: Während im Discounter ein Pfund Kaffee schon für unter 4 Euro zu haben ist, werden beim teuersten Kaffee der Welt Preise aufgerufen, die dem Kaffeetrinker Hören und Sehen vergehen lassen. Die liegen dann nämlich bei gepfefferten 900 Dollar pro Tasse.

Und wo gibt es diese Edelware? In Osaka, Japan, betreibt Kanji Tanaka in Eigenregie das Café „The Münch“. Von dort kommt auch der Kaffee – aus relativ kleinen Sherry-Fässern, die der Erfinder des Herstellungsprozesses bei sich lagert. Und das für 20 Jahre. So lange dauert es, bis das Getränk vom Abfüllen in das Fass bis zum Einschenken in die Tasse gereift ist. Sirupartig und süß soll es schmecken.

Auf die Idee ist Tanaka nur mehr zufällig gekommen: Das Café hat er schon viele Jahre. Eine Charge Iced Coffee, die eigentlich serviert werden sollte, vergaß er vor vielen Jahren im Kühlschrank, für immerhin sechs Monate. Als er sich daran erinnerte, probierte er das gealterte Getränke und stellte erstaunt fest, wie viel besser es ihm mundete. Ob es die 900 Dollar wirklich wert sind, mag jeder für sich entscheiden.

Dass es auch hier in der Region Kaffee-Aficinados gibt, die mit Hingabe und Erfahrung ihren Kaffee rösten und zubereiten, steht außer Frage. Hier mal ein paar schmackhafte Beispiele.

Café del Rey – nachhaltig sozial geschmackvoll

Florian Pfeifer hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Premiumkaffee zu etablieren, der fair, geschmackvoll und nachhaltig ist. Deshalb wird die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e. V. bereits von Anfang an mit eingebunden, denn Menschen mit Handicap in die Gesellschaft zu integrieren, ist Café del Rey ein Herzensanliegen.

Copuro Organic Coffee

Kaffee mit Mission aus kontrolliert ökologischem Landbau. Der Kaffee von Copuro ist ökologisch angebaut, klimaneutral geröstet, recycelbar verpackt und mit Social Impact. Zu Kaufen gibt es ihn auf der Webseite und bei vielen Handelspartnern. Das Motto der Rösterei: „Trink Kaffee, der Gutes tut!“

ETTLI, die Traditionsrösterei aus Ettlingen

Seit 1932 steht ETTLI für Genuss und macht den Alltag der Menschen mit Kaffee, Tee und Gewürzen besonders. In der Zentrale in Ettlingen werden jährlich mehr als 250 Tonnen Kaffee geröstet. Durch den behutsamen, längeren Röstprozess schmeckt der Kaffee bekömmlicher, enthält weniger Säure und entfaltet mehr Aroma. Die Produkte erhalten Sie in den Filialen in Karlsruhe und Ettlingen sowie in dem Onlineshop. Darüber hinaus lädt das Café der Karlsruher Filiale zu einer kleinen Auszeit voller Genuss ein.

Kaffeesack - „Sackguter Kaffee“

Das Herzstück von Kaffeesack ist seine Rösterei. Der Chefröster kennt die Bohnen ganz genau, sucht sie sorgfältig aus und gibt ihnen beim Rösten den letzten entscheidenden Schliff. Die Kaffees kommen aus verschiedenen Ländern des Kaffeegürtels. Manche der Farmen und Bauern, denen der Rohkaffee entspringt, kennen die Kaffeesäcke sogar persönlich und das schmeckt man! Getreu dem Motto: „Sackguter Kaffee, nicht mehr und nicht weniger!“

Wannenmacher’s röstfrisch

Kaffee und Espresso-Manufaktur

Nur die besten Kaffeebohnen der Welt finden den Weg in die Tassen bei Wannenmacher’s röstfrisch. In der Rösterei können die Gäste Kaffee mit allen Sinnen erleben und den feinen Unterschied genießen! Aber nicht nur die Auswahl von über 45 verschiedenen Kaffee- und Espressospezialitäten machen das Geschäft einzigartig. Auch ein hochwertiges Sortiment an Schokoladen, Gebäck, Tee und sonstige Leckereien sind im Sortiment. Diverse Kaffeezubereiter und -zubehör sowie Geschirr runden das Sortiment ab.