Rollerfahrer kollidiert in Karlsruhe mit Straßenbahn

Eine Straßenbahn ist am Mittwochmorgen in der Karlsruher Südweststadt mit einem Rollerfahrer zusammengestoßen.



Ein 44-jähriger Rollerfahrer und eine Straßenbahn sind am Mittwochmorgen in der Karlsruher Südweststadt zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, hielt der Rollerfahrer gegen 08:30 Uhr an der roten Ampel der Kreuzung Gartenstraße / Brauerstraße an. Als diese auf grün schaltete, geriet der 44-Jährige beim Anfahren ins Schleudern und kollidierte dabei seitlich mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn.

Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht nötig. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 700 Euro geschätzt.