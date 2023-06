Was vom 1. bis 4. Juni los ist

Das erste Juni-Wochenende wartet mit einem vielfältigen Bühnenprogramm zwischen Pforzheim, Karlsruhe und Baden-Baden auf.

Wer den Rummel liebt, kommt ebenfalls auf seine Kosten: In Karlsruhe ist wieder Mess’. Die Pfingstfestspiele in Baden-Baden gehen in die zweite Runde und Theaterfans haben eine letzte Chance auf ein preisgekröntes Stück von Yasmina Reza.

Wir haben die interessantesten Veranstaltungen in der Region ausgewählt.

Schlossfestspiele Ettlingen feiern Billie Eilish und die Beatles

Ettlingens kultureller Höhepunkt steht wieder in den Startlöchern: Die Schlossfestspiele im Schlosshof eröffnen dieses Jahr mit der Premiere der Elektropop-Show „Blackbird“ am Donnerstag, 1. Juni, um 21 Uhr.

Bei dieser musikalischen Begegnung der besonderen Art Treffen die Stimmen zweier Generationen aufeinander: Was den Beatles in den sechziger Jahren gelungen ist, wiederholt Billie Eilish im 21. Jahrhundert. Die Show entstand in Zusammenarbeit mit der Pop-Akademie Mannheim.

Weitere Aufführungen an diesem Wochenende sind am Samstag, 3., und am Sonntag, 4. Juni, jeweils um 21 Uhr. Tickets sind im Internet erhältlich unter www.reservix.de.

Letzte Chance auf „Der Gott des Gemetzels“ am Badischen Staatstheater

Vorbildlich Konflikte lösen, das ist ein großes Ziel moderner Erziehung. Wie zwei Elternpaare an dieser Aufgabe grandios und höchst unterhaltsam scheitern, zeigt Yasmina Rezas preisgekröntes Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“.

Die gefeierte Neuinszenierung am Badischen Staatstheater ist noch zweimal zu sehen, allerdings ist die Derniere am 30. Juni bereits ausverkauft. Für die vorletzte Aufführung am Samstag, 3. Juni, um 18.30 Uhr im Kleinen Haus des Theaters, Ettlinger-Tor-Platz 1 in Karlsruhe, gibt es noch Tickets.

Sie sind erhältlich im Internet unter staatstheatertickets.karlsruhe.de oder telefonisch unter (07 21) 93 33 33.

In Karlsruhe ist wieder Mess’

Achterbahn, Riesenrad und Ketten-Karussell: Das und mehr ist geboten, wenn die Karlsruher Mess’ von Freitag, 2. Juni, bis Montag, 12. Juni, wieder auf dem Messplatz an der Durlacher Allee Einzug hält.

Täglich von 14 bis 23 Uhr sowie freitags und samstags bis 24 Uhr versprechen rund 80 Stände und Geschäfte Spaß, Attraktionen und Naschereien. Highlights sind etwa ein 48 Meter hohes Riesenrad, die Indoor-Achterbahn Höllenblitz und das große Festzelt an der Durlacher Allee.

Ergänzend gibt es dieses Jahr einen verkaufsoffenen Sonntag am 4. Juni: Die Geschäfte im Umfeld des Volksfestes haben an diesem Tag geöffnet.

„Das Cabinet des Dr. Caligari“ als Live-Hörspiel in Pforzheim

Einer der bekanntesten Stummfilmklassiker der Welt, „Das Cabinet des Dr. Caligari“ aus dem Jahr 1920, ist jetzt mit ganz neuen Sinnen erlebbar.

Am Theater Pforzheim verwandelt sich die ursprünglich optisch erfahrbare Geschichte in ein akustisches Erlebnis: Als Live-Hörspiel wird dort die fantastische Schauergeschichte rund um eine rätselhafte Mordserie in einer norddeutschen Kleinstadt erzählt. Dabei erlebt das Publikum auch die Entstehung der Geräuscheffekte, etwa wenn Baseballschläger auf Melonen knallen.

Premiere ist am Samstag, 3. Juni, um 20 Uhr im Theater Pforzheim, am Waisenhausplatz 5. Tickets unter Telefon (0 72 31) 39 24 40. Weitere Infos im Internet unter www.theater-pforzheim.de.

Kammermusik und Operngala bei den Pfingstfestspielen Baden-Baden

Die Pfingstfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden gehen an diesem Wochenende zu Ende, nicht ohne noch einmal ein reiches Programm zu bieten. Kammermusik vom Feinsten bieten etwa Patricia Kopatchinskaja (Violine) und Fazıl Say (Klavier) am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr.

Das weltberühmte Kammermusik-Duo erkundet diesmal den musikalischen Osten mit ungarischen Klängen von Brahms und Bartók sowie einer Sonate des tschechischen Komponisten Janáček. Star der Festspielgala am Samstag, 3. Juni, ab 18 Uhr, ist die Sopranistin Sonya Yoncheva.

Am Sonntag, 4. Juni, gestalten der französische Pianist Alexandre Kantorow und der österreichische Star-Tenor Andreas Schager ab 17 Uhr einen Abend mit Liszt und Wagner. Tickets unter Telefon (0 72 21) 3 01 31 01, weitere Infos im Internet unter festspielhaus.de

Rhythm & Blues Extra im Kurhaus Baden-Baden

Für die Extra-Ausgabe der Konzertreihe „Rhythm and Blues“ im Kurhaus Baden-Baden haben sich Ralf Heinrich und Walther Uhling (The Voyagers) ein besonderes Programm ausgedacht und laden neben Bandmitgliedern auch mehrere Special Guests ein.

Bei dem Konzert am Freitag, 2. Juni um 20 Uhr im Bénazetsaal des Kurhauses wirken Ron Williams, Carmen Purperhart, Edward Lee Wade und Susanne Alt mit. Tickets gibt es unter anderem online unter badenbadenevents.de/tickets-online.