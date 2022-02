Was im Sommer 2020 auf einer Kindergitarre begann, könnte die Pop-Jazz-Platte dieses Frühjahres werden. „Better“ heißt das neue Album von Sandie Wollasch, mit dem die Karlsruher Sängerin einen Soundtrack zum Neustart nach der Pandemie vorlegt.

Nicht nur, weil sie im Titelstück den Wunsch formuliert, dass es wieder besser wird („If it’d only get better“), was nun ja endlich eintreten könnte. Sondern auch, weil die neun Songs inhaltlich und emotional das Gefühl eines Neuaufbruchs vermitteln.

Ein Gefühl, das ebenso zu den Erfahrungen der Pandemie gehört wie die vielen bedrückenden Einschränkungen. Denn auch wenn es nach zwei Corona-Wintern schon fast wieder vergessen ist: Anfangs hat die Vollbremsung des gewohnten Alltags durchaus Kräfte freigesetzt, um bisherige Gewohnheiten zu hinterfragen oder lang gehegten Plänen mal die nötige Zeit einzuräumen.

Der erste Lockdown hat mir komplett den Stecker gezogen. Sandie Wollasch, Sängerin

Bei Wollasch kam damals beides zusammen: „Der erste Lockdown war ein Schock. Für mich als Live-Musikerin war das quasi ein Berufsverbot. Das hat mir komplett den Stecker gezogen.“

Erst nach einiger Zeit sei ihr bewusst geworden, dass der zwangsweise freigeräumte Terminkalender auch eine Chance war. „Plötzlich war so viel Ruhe in meinem Alltag und ich konnte viel mehr Momente mit meinem Sohn erleben“, sagt sie rückblickend.

Auf dessen Kindergitarre habe sie dann nächtelang auf dem Sofa gespielt – und da hätten sich die Schleusen geöffnet. „Das war wie ein Fluss, und plötzlich hatte ich neun Songs fertig.“

Erstes Album mit komplett eigenen Songs

Eigene Stücke hatte Wollasch, die auch als Interpretin in Coverbands und Chorsängerin in zahlreichen Formationen arbeitet, bislang fast nur in Teamarbeit entwickelt.

„Better“ ist nach „No Mystery“ (2000) und „Believer“ (2013) erst ihr drittes Album unter eigenem Namen – und das erste, auf dem die Kompositionen komplett von ihr sind.

Die Texte entstanden zwar, wie schon bei „Believer“, in Zusammenarbeit mit der Autorin Inga Brock, mit der sie eine langjährige Freundschaft verbindet. Doch auch sie spiegeln den Prozess, der hinter dieser Platte ebenso steckt wie hinter manchen anderen Neuaufbrüchen während der Pandemie: Es geht um eine Selbstbefragung, die zu einem neuen Selbstbewusstsein führt.

Zuversicht mit entspanntem Sound

Bezeichnend ist der groovige Song „Flagship Model“, der bald als zweite Single ausgekoppelt werden soll (das Titelstück war schon vorab erschienen): Mit humorvoller Gelassenheit erklärt Wollasch, dass es völlig in Ordnung ist, eben kein Supermodel zu sein.

Für diesen eingängigen Ohrwurm gilt ebenso wie für den Rest des Albums: Die hoffnungsvolle Zuversicht der Songs wird beglaubigt durch einen Sound, der zwar intensiv, aber zugleich enorm entspannt klingt.

Wir waren alle Feuer und Flamme. Klaus Wagenleiter, Pianist und Leiter SWR Big Band

Das Wort „entspannt“ fällt auch immer wieder, wenn man mit Klaus Wagenleiter über die Aufnahmen spricht. Der renommierte Pianist ist musikalischer Leiter der SWR Big Band, deren Rhythmusgruppe auch als Klaus Wagenleiter Trio aktiv ist.

Mit eben diesem Trio hat Wollasch die Songs für „Better“ eingespielt. Und Wagenleiter bringt den Aufnahmeprozess auf den Punkt: „Wir waren alle Feuer und Flamme.“

Der Grund: „Es gibt viele gute Musiker, mit denen man spielen kann. Und es gibt viele Menschen, mit denen man musikalisch auf einer Wellenlänge ist. Aber wenn beides zutrifft, dann ist ein Funke da, der etwas Besonderes geschehen lässt.“

Einigkeit ohne Diskussionen und Kompromisse

Besonders sei in diesem Fall gewesen, dass sich die Arrangements ergaben, ohne dass Diskussionen geführt oder Kompromisse gesucht werden mussten.

„Es haben sich alle darauf konzentriert, den emotionalen Kern der Lieder zu treffen. Und dieser Kern hat sich für uns alle immer ganz natürlich ergeben.“

Das reiche vom Pop-Appeal von „Flagship Model“ bis zur völlig anderen Atmosphäre des letzten Songs „Thanks For The Disillusion“, den Wagenleiter besonders schätzt: „Da waren wir uns sofort einig, dass wir da sehr zurückgenommen und kammermusikalisch herangehen.“ Das Ergebnis sei so, dass „wir als Begleitmusiker uns sehr damit identifizieren“.

CD kommt bundesweit in die Plattenläden

Als etwas Besonderes erkannt wurden die Aufnahmen auch vom Label Phazz-a-delic der bundesweit bekannten Heidelberger Band DePhazz, bei der Wollasch schon mehrfach mitgewirkt hat.

Deren Vertrieb bringt „Better“ bundesweit in die Plattenläden und kümmert sich um Download- und Streaming-Portale.

Weil eine so flächendeckende Präsentation auch Vorlauf benötigt, ist die Platte erst jetzt erschienen, obwohl die Aufnahme bereits fertig vorlag, als Wollasch, Wagenleiter & Co im vergangenen Oktober mit einem bejubelten Konzert im Karlsruher Tollhaus die Live-Premiere des Programms feierten.

Kein Zeitdruck „und keine Egos im Spiel“

Dass sie auf die CD-Veröffentlichung danach noch fünf Monate warten musste, stört Wollasch nicht. „Ich glaube, die Platte ist auch deshalb so geworden, wie sie ist, weil wir alles ohne Zeitdruck gemacht haben und überhaupt keine Egos im Spiel waren.“

Im Sound von „Better“ schwingt sie mit, diese Grundhaltung, die in der aktuellen Phase mit Aussicht auf einen Ausstieg aus der Pandemie nur gut tun kann.