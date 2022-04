Sandkorn-Theater Karlsruhe zeigt Comedyshow über Pornosucht

Verklemmt sollte man nicht sein - aber dann hat man viel zu lachen in der neuen Comedyshow am Sandkorn Karlsruhe. Zumindest in der ersten Hälfte setzt „Pornosüchtig“ ein ernstes Thema mit viel Humor um.

Ein Sessel nebst Fernseher, eine Garderobe und eine Menge gestapelter brauner und weißer Kisten bilden auf der schwach beleuchteten Bühne das Abbild eines Kellerraums. Plötzlich beginnt auf den weißen Kisten ein Film abzulaufen.

Ein großer Mauszeiger klickt sich ins Internet – und ab geht die wilde Jagd auf nackte Brüste. Das Publikum ist sofort entflammt und Applaus brandet auf, noch bevor der Darsteller erscheint, was für allgemeine Erheiterung sorgt.

Als Michael (Boris Rosenberger) im Bademantel die Bühne betritt ist es noch immer finster. Schnell legt er den Sessel mit Taschentüchern aus, setzt sich, und zu rhythmischen Handbewegungen im Schritt, beginnt es aus dem Fernseher zu stöhnen. Als überraschend das Licht angeht, springt Michael behände hinter den Sessel, schließt den Bademantel und wendet sich an die Zuschauer. „Fast hättet ihr mitansehen müssen, wie ich mir fürchterlich einen runterhole“, sagt er und grinst verschmitzt.

So beginnt die Premiere des Stücks „Pornosüchtig“ im Sandkorntheater Karlsruhe (Regie: Pascal Ulli). Das 2005 von dem US-Comedian Andrew Goffman geschriebene Ein-Personen-Stück heißt im Original „The Accidental Perverted“, also in etwa „Der Perverse aus Zufall“.

Das bringt die Handlung ziemlich genau auf den Punkt. Denn es geht darum, dass Michael als Elfjähriger die Pornosammlung seines Vaters gefunden hat und süchtig danach geworden ist. Dadurch ist sein Frauenbild sehr verdreht, was ihn beim Erwachsenwerden in etliche absurde Situationen bringt, die das Stück vor allem mit Humor aufgreift.

Verklemmt sollte man als Theaterbesucher nicht sein

Auch im Sandkorn lacht das Publikum sehr viel. Verklemmt sollte man dafür freilich nicht sein, denn gerade die erste Hälfte wirkt der Igitt-Stigmatisierung von Pornografie mit Humor und Lockerheit entgegen.

Hinzu kommt die Schlagfertigkeit von Boris Rosenberger, der beispielsweise einen Zuschauer erst erklären lässt, dass Sexualverletzungen mit elektrischen Gegenständen als „Kobold-Syndrom“ bekannt seien, und ihm dann dazu gratuliert, dass er es trotz dieses Wissens an diesem Abend noch ins Theater geschafft hat.

Problematisiert werden vor allem die Folgen jugendlicher Pornosucht, etwa wenn Michael dazu neigt, Pornodarstellerinnen als die perfekten Partnerinnen zu idealisieren.

Das Stück erzählt auch vom Ausweg aus dieser Sucht – allerdings nicht sehr differenziert, sondern eher durch eine ziemlich schlichte Kehrtwendung in ein idealisiertes Familienbild, in dem Pornografie nur als Ventil dafür dargestellt wird, wenn eine Partnerschaft nicht perfekt ist.

Zweite Hälfte bringt eine Kehrtwendung

Hierbei gleicht der Schlussakt, bei welchem Michael die Pornosammlung des Vaters entsorgt, da er nun die perfekte Familie hat, schon fast einer religiösen Erleuchtung. Die Option, dass es durchaus glückliche Paare gibt, die ihr Sexualleben im gemeinsamen Einverständnis durch pornografische Impulse bereichern, existiert in diesem holzschnittartigen Weltbild nicht.

Stattdessen bedauert Michael am Ende sogar den Vater, dass dieser eine so unglückliche Beziehung gehabt habe, dass er Pornos nötig gehabt hätte. So verfängt sich das Stück leider in reinem Schwarz-Weiß-Denken und das allzu sehr konstruiert wirkende Heile-Welt-Ende kann mit dem erfrischend unkonventionellen Anfang nicht mithalten.