Noch bevor klar ist, wann das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss wieder öffnen kann, muss über eine erneute Schließung in einigen Jahren nachgedacht werden.

Allerdings nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern wegen einer dringend notwendigen Sanierung. Zwar wurden Dach und Fassade des 1715 errichteten Gebäudes erst vor wenigen Jahren erneuert.

Anlässlich des 300. Stadtgeburtstags von Karlsruhe 2015 nahm das Finanzministerium Baden-Württemberg dafür rund vier Millionen Euro in die Hand. Doch so strahlend die Fassade seitdem auch lockt: In den Innenräumen besteht großer Handlungsbedarf.