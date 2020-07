Fast-Food-Kette

Schaben in Karlsruher Filiale: Subway nimmt Stellung

Nach dem Bekanntwerden der Hygienemängel in der Subway-Filiale im Karlsruher Hauptbahnhof hat die Medienagentur der Firma Subway mit einer Stellungnahme reagiert. „Wir sind über diesen Vorfall natürlich informiert und unterstützen unseren Franchisepartner in der restlosen Aufklärung. Der beschriebene Vorfall fand im Februar statt,“ heißt es in der Erklärung.