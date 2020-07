BNN-Umfrage

Schafft der KSC dieses Wochenende den Aufstieg?

Die zweite Bundesliga scheint für den KSC zum Greifen nah. Doch schafft die blau-weiße Truppe schon dieses Wochenende den Aufstieg? Oder wird es am Ende wieder eine Zitterpartie in den Relegationsspielen, an deren Ende gar der Verbleib in der dritten Liga wartet, so wie schon im vergangenen Spieljahr?