Scharfe Sache aus der Ortenau

Ziemlich viel Mühe und je nach dem auch Tränen verbinden sich mit dieser Staudenpflanze. Jede einzelne Wurzel muss im Frühjahr in die Erde gesetzt werden. Bis zur Ernte im Herbst ist es nötig, sie teilweise noch zwei Mal aus- und wieder einzugraben. Dann werden überflüssige Triebe und Sprossen abgebrochen. Das gesuchte Gemüse ist außen dunkel und innen hell. Es enthält viel mehr Vitamin C als die Zitrone und gilt auch als heilsam.

In zwei badischen Dörfern hat der Anbau lange Tradition. Der eine Ort ist Teil einer Großen Kreisstadt. Der andere liegt etwas südlicher in der Ortenau und ist das bekanntere Dorf für die Sonderkultur. Seit dem 19. Jahrhundert hat die Wurzel Landwirten und Händlern einigen Wohlstand gebracht, an dem die Frauen durch die schwierige Bearbeitung des Produkts großen Anteil hatten. Noch immer spielt die Wunderwurzel eine wichtige Rolle. Bei Firmen und in Gasthöfen mit ausgefallenen Speisen oder dokumentiert durch Motive im Ortsbild wie einen Brunnen. Die scharfen Leute dort feiern jährlich ein Fest, das dem Gemüse gewidmet ist.

Wie heißt das köstlich-scharfe Gemüse und mit welchem badischen Dorf ist es eng verbunden? In Bayern und Österreich wird die Superwurzel übrigens mit einem anderen Wort bezeichnet.

Einsendeschluss für diesen 333. Teil des Sommerrätsels ist an diesem Freitag, 30. August 2019, um 17.30 Uhr . Die Lösung veröffentlichen wir am Samstag, 31. August. Alle Rätselfragen, Lösungen und Gewinner finden Leser auf der Seite "Das BNN-Sommerrätsel". Der Gewinner oder die Gewinnerin wird in der Zeitung und auf bnn.de veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verlagsmitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

