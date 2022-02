100. Geburtstag am 12. Februar 2022

Bayrhammer in Karlsruhe: Mit Marie-Luise Marjan in der Mühlburger Mansarde

Am 12. Februar wäre Gustav Bayrhammer 100 Jahre alt geworden. Bevor er als „Meister Eder“ in seiner Heimatstadt München zum Star avancierte, lebte und arbeitete der Schauspieler lange in Karlsruhe. Marie-Luise Marjan, später die „Mutter Beimer“ aus der Lindenstraße, war damals mit ihm befreundet.