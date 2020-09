Unerlässlich für die Gesundheit ist guter und ausreichender Schlaf. Wie wichtig eine erholsame Nachtruhe ist, merken die meisten jedoch erst, wenn sie mit Schlafstörungen zu kämpfen haben. Das Problem ist weit verbreitet und sollte nicht unterschätzt werden, denn schlechter Schlaf kann dem Körper massiv schaden. Erst recht über einen längeren Zeitraum. Dass die Dauer der Nachtruhe und deren Qualität für das körperliche und seelische Wohlbefinden wichtige Faktoren sind, ist bekannt.

Zwar kann das Schlafbedürfnis von Person zu Person verschieden sein aber ein guter Schlaf sollte gewährleistet sein, um sich tagsüber ausreichend wohl und fit zu fühlen. Je nachdem wie alt der Mensch ist unterscheidet sich die Dauer des benötigten Schlafes. Während es zum Beispiel bei Säuglingen mehr als 16 Stunden sind, liegt das Ideal bei den meisten Erwachsenen bei etwa acht Stunden Nachtruhe. Ältere Menschen benötigen oftmals höchstens sechs Stunden. Bei manchen Personen kann es je nach alter auch mal mehr oder weniger sein.

Stress, Ängste, Sorgen, Krankheiten und Lebensweise als Ursachen

Dass das Thema Schlafstörungen viele Menschen beschäftigt, liegt an den zahlreichen möglichen Ursachen, zu denen auch der schnelllebige Alltag und die zunehmenden Belastungen der Arbeitswelt gehören. Neben Stress und Sorgen können auch Ängste, Krankheiten oder eine unregelmäßige Lebensweise zu chronischen Ein- und Durchschlafstörungen führen. Ein Beispiel sind Berufe, in denen Schichtarbeit die Regel ist. Wer immer wieder zwischen Früh-, Spät- oder gar Nachtschicht hin und herwechseln muss, hat häufiger Schwierigkeiten, einen geregelten und erholsamen Schlafrhythmus zu finden. Doch ganz gleich, welche Ursachen für die chronischen Störungen sorgen: Treten sie gehäuft auf, kann das für den Körper schädliche Folgen haben.

Unterschätzte Gefahr: Schnarchen und Schlafapnoe

Ein besonderes Thema ist das Schnarchen, dass nicht nur für den jeweiligen Partner im Bett zu einer Belastung der Nachtruhe führt, sondern auch für den Schnarchenden selbst gefährlich werden kann. Denn treten dabei Atemaussetzer auf, besteht die Gefahr einer Schlafapnoe. So wie beim Schnarchen auch bemerkt die betroffene Person das Problem selten selbst. Ein Warnsignal kann es sein, wenn man sich nach dem Aufstehen erschöpft und den Tag über extrem müde fühlt, obwohl man in der Nacht zahlreiche Stunden ohne Unterbrechung geschlafen hat.

Schlafapnoe entsteht, wenn die oberen Atemwege stark verengt sind, was die nächtliche Atmung erschweren und zu Atemaussetzern von mehreren Sekunden führen kann. Das Ergebnis ist eine mangelhafte Versorgung mit Sauerstoff während der Schlafphasen und dadurch eine massive Belastung des Körpers. Besteht der Verdacht auf Schlafapnoe, sollte unbedingt ein HNO-Arzt aufgesucht werden. Die nächste Station ist meist eine Untersuchung in einer Schlafklinik.

Bereits einfache Mittel können bei leichten Schlafstörungen helfen

Wer unter leichten Schlafstörungen leidet, sollte nicht einfach blind zu Schlaftabletten greifen, sondern die Ursachen behandeln. Gerade bei Stress, Sorgen und Anspannung können Techniken wie Meditation, autogenes Training oder Yoga helfen. Als einfache Regeln für einen besseren Schlaf empfiehlt es sich zudem, koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Schwarzen Tee oder Energy-Drinks nach 16 Uhr zu vermeiden. Auch auf ein üppiges Abendessen sollte eher verzichtet werden, da die Anstrengung des Körpers durch die Verdauung die Schlafqualität beeinträchtigen kann.

Aufregende Fernsehunterhaltung, spannende Lektüren oder Computerspiele gehören zwar bei vielen Menschen zum Feierabendprogramm, aber auch hier sollte zumindest ein bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen Schluss sein, da diese das Gehirn durch Verarbeitung auf Trab halten und der Kopf so mehr Zeit zum Entspannen und Einschlafen benötigt. Auch Alkoholkonsum, besonders in hoher Menge, wirkt sich negativ auf den Schlaf aus und kann sogar zu einer verstopften Nase oder verstärktem Schnarchen beitragen.

Hilfreich für einen gesunden Schlaf sind neben Ruhe und Entspannung auch ein gut gelüftetes Schlafzimmer und Dunkelheit. Ein abendlicher Sparziergang an der frischen Luft kann zusätzlich helfen den Alltagsstress abzulegen und auch beruhigende Vollbäder mit Lavendel oder Melissenöl sind empfehlenswert.

Bewährte Arzneimittel aus der Apotheke

Wer gut verträgliche und bewährte Hilfsmittel gegen leichte Schlafstörungen nutzen möchte, ist bei seiner Apotheke des Vertrauens an der richtigen Adresse. Die hier zur Behandlung empfohlenen Medikamente bedienen sich den „Helfern” aus der Natur und enthalten in der Regel Auszüge der Baldrianwurzel, Melissenblätter, Hopfenzapfen sowie der Passionsblume. Um bei der mitunter unüberschaubaren Menge an Präparaten im Handel ein qualitativ hochwertiges Mittel auszuwählen, empfiehlt es sich, auf die kompetente Beratung durch die Mitarbeiter der Apotheken zu setzen. So lässt sich das am besten geeignete und wirksame Arzneimittel finden.

Des Weiteren eignen sich auch homöopathische Mittel zur Behandlung leichterer Schlafprobleme, wobei sich die Auswahl hierbei nach dem individuellen Beschwerdebild richtet. So sind helfen etwa Coffea D6 besonders bei Überreiztheit von Körper und Geist. Bei nächtlichen Zapplern mit unruhigen Beinen empfiehlt sich Zincum Valerianicum D6. Und bei bedrohlichen Angstfantasien im Dunkeln wird Datura stramonium D12 eingesetzt. Auch zu diesem Thema kann man sich in der Apotheke entsprechend beraten lassen. Bei länger anhaltenden Schlafproblemen sollte man im Zweifelsfall ärztliche Hilfe zu Rate ziehen.

