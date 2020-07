Karlsruhe-Grünwettersbach

Schlechter Scherz: Vermeintliche Leiche im Müll ist in Wahrheit Sexpuppe

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Wettersbach wurde am Dienstag zu einem grausigen Fund gerufen: Eine Leiche liegt in einem Müllcontainer, hieß es. Die Retter stellten sich auf das Schlimmste ein. Was sie dann fanden, ist kaum zu glauben.