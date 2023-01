Schmuck gestohlen: Unbekannte brechen in Karlsruher Wohnhaus ein

Einbrecher haben am Mittwoch Schmuck aus einem Einfamilienhaus im Karlsruher Stadtteil Hohenwettersbach geklaut. Die Polizei ermittelt nun.

Unbekannte Personen sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus im Karlsruher Bergdorf Hohenwettersbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter zwischen 18.30 und 20 Uhr eine Tür des Hauses in der Straße „Beim Wasserturm“ auf.

Anschließend durchwühlten die Einbrecher auf der Suche nach wertvollen Gegenständen verschiedene Räume. Insgesamt klauten sie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 4 90 70 zu melden.