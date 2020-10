Schock an Karlsruher Theatern: Stadt fordert plötzlich Mieten zurück

Für einen kurzen Moment sah es so aus, als käme für die Bühnen im Karlsruher Theaterhaus schon jetzt das dicke Ende der Corona-Krise. Am 30. September entdeckte Markus Künstler, Leitungsmitglied des Jakobus-Theaters, beim zufälligen Blick auf das Konto der Amateurbühne, dass seitens der Stadt Karlsruhe ein beträchtlicher Abbuchungsvormerk vorlag: 12.500 Euro hätten demnach am 1. Oktober eingezogen werden sollen – zur Begleichung der seit Ausbruch der Corona-Krise gestundeten Miete der Räume im Theaterhaus, das in städtischem Besitz ist.

Zwar habe sich durch ein Telefonat dann schnell geklärt, dass die Verlängerung der Stundung bewilligt sei. Die Abbuchung wurde zurückerstattet. Auch das ebenfalls von einer Abbuchung betroffene Figurentheater „marotte“ bekam sein Geld zurück, dem Sandkorn blieb der Ärger mangels Einzugsermächtigung erspart.