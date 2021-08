In der Kinderklinik des Städtischen Klinikums werden manche Patienten monatelang behandelt. Damit diese Kinder den Anschluss nicht komplett verlieren, werden sie von Lehrkräften der Marie-Luise-Kaschnitz-Schule unterrichtet. Eine davon ist Astrid Kuwert-Oesterle.

Die erste Begegnung mit einem neuen Schulkind ist für Astrid Kuwert-Oesterle immer ein besonders spannender Moment. Bei Unterrichtseinheiten im Krankenhaus muss die erfahrene Lehrerin sehr spezielle Widerstände überwinden. „Die meisten Kinder denken, dass sie im Krankenzimmer einmal Ruhe vor der Schule haben“, sagt die 54-jährige Pädagogin. „Wenn ich mich dann vorstelle, ist das Entsetzen oft groß.“

Die jungen Leute von der Nützlichkeit regelmäßiger Unterrichtseinheiten am Krankenbett zu überzeugen, ist aber eine von Kuwert-Oesterles leichtesten Aufgaben. Kinder mit schwerwiegenden Erkrankungen hätten keine große Lust, wegen eines mehrmonatigen Krankenhausaufenthalts ein ganzes Schuljahr zu versäumen, und seien dementsprechend motiviert. „Außerdem ist der Eins-zu-eins-Unterricht wahnsinnig effektiv. Selbst nach einem Dreivierteljahr in der Klinik können die meisten Kinder wieder in ihre Klassen zurück“, sagt Kuwert-Oesterle.

Das Schicksal von krebskranken Kindern nimmt einen doch sehr mit. Astrid Kuwert-Oesterle, Lehrerin an der Klinikschule