Präsenzunterricht startet: Schulen haben noch nicht genügend Schnelltests

Kinder und Schulpersonal sollen von Montag an zweimal in der Woche getestet werden, doch in vielen Schulen im Stadt- und Landkreis gibt es noch nicht genügend Schnelltests.

Die erschütternde Nachricht für die Eltern in Bruchsal kam am Donnerstag: In allen Bruchsaler Schulen gibt es nicht genügend Schnelltests vor dem geplanten Wechsel zurück in den Präsenzunterricht an diesem Montag, 19. April.

Aus internen Kreisen heißt es, dass an einigen Schulen gerade mal 40 Prozent der von der Landesregierung versprochenen Tests angekommen seien. Diese reichten für einen Testdurchgang.

Folgten nicht weitere Tests, stünde der Präsenzunterricht wieder vor dem Aus. In Karlsruhe sollen bereits zwei Schulen die Eltern darüber informiert haben, dass ein Schulstart am Montag aufgrund der Testkapazitäten nicht möglich sei.