Die Corona-Pandemie macht für viele Eltern in spe die Vorbereitung auf die Geburt noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist. Üblicherweise bieten Kliniken Kreißsaalführungen an. Dort können sich die zukünftigen Eltern ein Bild machen von dem Ort, an dem sie Monate später einen solchen intimen und emotionalen Moment wie eine Geburt erleben wollen.

Doch während der Pandemie ist das nur sehr eingeschränkt möglich. Führungen durch die Kliniken? Kaum möglich. Informationsabende für Schwangere? Finden nicht vor Ort in der Klinik statt. Hebammensprechstunden? Abgesagt.

Mit Online-Angeboten und Info-Videos versuchen die Kliniken, den zukünftigen Eltern dennoch ein Bild der Klinik zu vermitteln. Doch wie viel Raum bleibt da für Nachfragen? Und stellen Eltern überhaupt die richtigen Fragen?