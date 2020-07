Gewalttat im Karlsruher Foxy Club: 39-Jähriger erschossen

In der Karlsruhe Tanzbar Foxy Club im Stadtteil Oberreut ist in der Nacht auf Sonntag ein 39 Jahre alter Mann erschossen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittag erklärten. Über die schwere Gewalttat hatte bnn.de bereits am Morgen berichtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren das Opfer und der Tatverdächtige in der Nacht auf Sonntag in der Bar. Kurz vor der Tat verließ der Beschuldigte im Alter von 53 Jahren die Gaststätte und kam kurz darauf gegen 03.30 Uhr zurück. Dann schoss er unvermittelt auf den 39-Jährigen und flüchtete anschließend vom Tatort. Das Opfer wurde noch reanimiert, verstarb jedoch an seinen Schussverletzungen, heißt es im Polizeibericht.

Fahnung sofort eingeleitet

Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter, konnte ihn jedoch bislang nicht festnehmen. Zeugen, die in Oberreut um die Zeit der Tathandlung verdächtige Beobachtungen gemacht haben und eventuell Hinweise zu einem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Ermittlungsgruppe zu Foxy Club

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei richteten noch in der Nacht eine Ermittlungsgruppe ein. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten und der Tat ein bereits länger andauernder Konflikt vorausging. Es besteht der Verdacht, dass es in der Vergangenheit wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern gekommen war.

In der Vergangenheit gab es wohl wiederholt Auseinandersetzungen

Der Tatort ist versiegelt, wie ein BNN-Foto dokumentiert. Die Eingangstür ist mit dem blauen Kripo-Siegel verschlossen. Über dem Club-Eingang hängt ein Hinweis, mit dem die Betreiber Gäste vor Randale warnen wollten: "Achtung! Egal wer Stress macht - wird sofort die Polizei gerufen und namentlich bekannt gemacht", ist dort zu lesen.

Foxy Club war Schauplatz von Auseinandersetzungen

Der Foxy Club in der Rudolf-Breitscheid-Straße ist nach Angaben des Polizeisprechers "so wie andere Kneipen auch" immer mal wieder Schauplatz von Auseinandersetzungen. So wurde ein 24-Jähriger im März 2018 auf der Tanzfläche von drei Unbekannten mit einer Bierflasche niedergeschlagen und seiner Goldkette beraubt.

Problemviertel in den Schlagzeilen

Der Karlsruher Stadtteil Oberreut liegt südwestlich der Innenstadt und hat rund 10 000 Einwohner. Teilweise gilt er als Problemviertel . Der Anteil an Migranten liegt nach einer städtischen Statistik aus dem Jahr 2016 bei rund 40 Prozent. Zuletzt war Oberreut in den Schlagzeilen , als dort im März 2018 ein 40-jähriger Mann seine Mutter getötet hatte.

Hier geht es zur Pressemitteilung der Polizei.

bnn.de berichtet hier fortlaufend