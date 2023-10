Schwerer Lkw-Unfall bei Karlsruhe: Feuerwehr rettet eingeklemmte Person

A5 in Richtung Basel gesperrt

Schwer verletzt wurde eine Person am Mittwoch kurz vor 17 Uhr bei einem Unfall mit zwei Lkw auf der A5 zwischen den Ausfahrten Durlach und Karlsruhe Süd. Eine weitere Person ist leicht verletzt worden, teilt die Feuerwehr Karlsruhe mit. Einer der Unfallbeteiligten war eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Verletzten aber schnell befreien, berichtet die Feuerwehr. Von der Ladung des Lkw sei keine unmittelbare Gefahr für die verletzte Person und Einsatzkräfte ausgegangen.

Weiterer Unfall im Stau

Am Unfallort sorgten die Feuerwehr für den Brandschutz und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Während der Rettungsarbeiten war die A 5 in Fahrtrichtung Basel voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau. Ein weiterer Auffahrunfall war die Folge. Der Einsatz dauert noch an.