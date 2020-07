Waffen, Drogen und eine Flucht

SEK stürmt Wohnung in Sulzfeld - gesuchter Waffenbesitzer festgenommen

Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg haben am Sonntagabend in einem Wohnhaus in Sulzfeld einen 31-Jährigen festgenommen. In dessen Wohnung in Knittlingen hatte die Polizei einige Tage zuvor Schusswaffen, Munition, Messer und Drogen gefunden. Der Mann war seitdem untergetaucht.