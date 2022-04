Seniorin schlägt Trickdiebe in Karlsruhe in die Flucht

Eine ältere Dame hat am Dienstagmittag in Durlach zwei Trickdiebinnen aus ihrer Wohnung geworfen. Eine Frau läutete gegen 13.30 Uhr bei der Seniorin in der Basler-Tor-Straße und gab an, bei einer Nachbarin die Wohnung zu putzen, so die Polizei.

Da die Nachbarin nicht da war, bat sie die Seniorin um Schreibzeug um eine Nachricht zu hinterlassen. Abgelenkt durch das Manöver, versuchte eine weitere Frau in die Wohnung einzudringen. Vermutlich auf der Suche nach Diebesgut.

Der Seniorin fiel das auf und sie versuchte das Duo aus der Wohnung zu drängen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr der Seniorin verließen die Frauen die Wohnung fluchtartig.

Hinweise erbeten

Die Polizei sucht nun nach zwei Frauen, beide zwischen 40 und 50 Jahren alt und korpulent. Sie waren zwischen 150 und 160 cm groß und trugen graue Mäntel und graue Kopfbedeckungen. Die beiden Frauen sprachen gebrochen Deutsch mit einem osteuropäischen Akzent.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Rufnummer (07 21) 4 90 70 in Verbindung setzen.