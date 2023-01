Karlsruherin wird Opfer von Trickbetrug: Seniorin übergibt Gold-und Silbermünzen

Erneut haben Trickbetrüger im Karlsruher Stadt- und Landkreis zugeschlagen. Eine 84-Jährige fiel am Montag auf die Betrugsmasche ein und überreichte den Tätern kostbare Münzen.

Diverse betrügerische Anrufe aus Karlsruhe, Ettlingen, Bruchsal und Bretten sind am Montag bei der Karlsruher Polizei eingegangen. Die meisten Opfer erkannten zwar die Betrugsmasche. Trotzdem wurde eine 84-Jährige aus Karlsruhe-Wolfartsweier um mehrere Tausend Euro gebracht, informierte die Polizei.

Die Diebe gaben sich am Telefon zunächst als Polizisten aus. Sie berichteten von einem tödlichen Unfall, in welchen die Tochter der Seniorin verwickelt sei. Lediglich eine Zahlung von 50.000 Euro könne den Gefängnisaufenthalt der Tochter vermeiden, redeten die Betrüger auf die 84-Jährige weiter ein.

Die Frau glaubte den vermeintlichen Beamten und machte sich auf den Weg zu einer Bank in der Philipp-Reis-Straße. Dort holte sie Gold- und Silbermünzen ab, welche sie schließlich einer Unbekannten überreichte. Die falsche Polizistin flüchtete daraufhin.

Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise entgegen

Die Betrügerin sei laut Aussage der Seniorin zwischen 50 und 60 Jahre alt, von kräftigerer Statur und habe dunkle Haare. Sie sprach gebrochenes Deutsch, trug einen bunten Rock, eine Strickjacke und eine helle Mütze, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Mögliche Zeugen, die am Montag im Bereich der Nordoststraße in Wolfartsweier oder der Philipp-Reis-Straße Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.