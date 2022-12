Mit roher Gewalt hat sich der Täter am Passat von Sönke Pfränger zu schaffen gemacht. Er hatte es eilig beim Abhebeln des VW-Emblems auf dem Kühlergrill. Der Kriminelle war auf der Suche nach dem Radarsensor am Mittelklassewagen.

An Pfrängers Wagen wurden die Diebe nicht fündig. Das Zusatzgerät ist nicht Teil der regulären Ausstattung und war daher nicht verbaut. Fachmännisch repariert, läge der Schaden bei mehreren Tausend Euro. Sensorendiebstähle beschäftigen Autohalter und Polizei in Karlsruhe seit vielen Wochen.

„Die haben das Logo vorne auf dem Grill abgebrochen. Dabei sind die Plastikclips kaputtgegangen, mit denen das Emblem befestigt ist“, erklärt Pfränger. Der Autobesitzer hat bei seinem Autohaus nachgefragt, was eine Reparatur denn koste.

Inzwischen sind 193 Fälle im Stadtgebiet bekannt

„Mir wurde in der Werkstatt mitgeteilt, dass ich eine neue Stoßstange bräuchte“, sagt Pfränger. Die Kosten dafür spart er sich jetzt – der Besitzer sucht sich ein neues Emblem online und wird es selber am Fahrzeug befestigen.

An vier weiteren Fahrzeugen in der Beiertheimer Tiefgarage, wo Pfränger seinen Stellplatz hat, wurde versucht, die Sensoren zu stehlen. Allesamt waren es Autos der Marke Volkswagen. Zugelangt haben die Täter am kompakten Polo wie auch am großräumigen Tiguan.

Steuergeräte nicht im Visier der Täter

Betroffene der Masche gibt es viele: Über das Karlsruher Stadtgebiet verteilt sind seit dem 17. November an 193 Autos Sensoren gestohlen worden, oder es wurde zumindest versucht.

Diese Zahl ist seit den Weihnachtsfeiertagen unverändert, bestätigt die Karlsruher Polizei gegenüber unserer Redaktion. Insgesamt seien bei der Serie bisher über 100.000 Euro Sachschaden entstanden.

Entgegen ersten Informationen der Polizei, nach denen auch Steuergeräte in Fahrzeugen im Visier der Täter stünden, widerspricht die Karlsruher Kriminalpolizei nun dieser Darstellung. Bei den Diebstählen habe es sich ausschließlich um Abstandssensoren oder Totwinkelassistenten gehandelt.

Polizei schließt Profi-Methode nicht aus

Wie die Kriminellen genau in die Tiefgaragen gekommen sind, müsse noch geklärt werden, schreibt die Polizei in einer Stellungnahme. Vor wenigen Tagen hatte ein Experte gegenüber unserer Redaktion nicht ausgeschlossen, dass man sich per Code-Grabbing Zugang zu den Stellplätzen verschaffen könnte, ohne mit roher Gewalt die Tore aufzubrechen.

Bei der Methode werden gesendete Funk-Codes abgefangen und aufgezeichnet. Mit dem gespeicherten Signal könne dann ein Rolltor geöffnet werden, ohne dass man selber einen originalen Handsender besitzt.

Die Vorgehensweise funktioniere vor allem bei älteren Systemen. Bei der Kriminalpolizei schließt man das aktuell nicht aus. Neuere Sicherheitsmechanismen tauschen den Code zwischen Tor und Handsender regelmäßig – sie sind daher sicherer.

Auch in der Beiertheimer Garage ist so ein älteres System installiert, wie Bewohner bestätigen. Nun wolle man überlegen, das System nachzurüsten oder Videokameras in der Tiefgarage zu installieren, um Langfingern das Handwerk künftig zu erschweren.