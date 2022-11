Der Begriff Alterssexualität ist bei Experten umstritten. Er grenze die Sexualität alter Menschen von der anderer Altersgruppen ab, sagen Kritiker. Der Leiter des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, Uwe Hartmann, sagte deshalb mal auf einem Vortrag der Hochschule: „Es gibt keine Alterssexualität. Aber es gibt eine zweite Sprache der Sexualität“. In dieser hätten Worte wie Nähe, Zuneigung, Vertrauen und Partnerschaft besonders viel Bedeutung.

Alte Menschen galten sowohl in der Gesellschaft als auch in der Forschung lange als „asexuell“. Das Interesse und das Verlangen an Sexualität wurde ihnen einfach abgesprochen. Noch heute tabuisieren besonders die jüngeren Generationen die Sexualität älterer Menschen. Gründe dafür finden sich sowohl in der lange vorherrschenden Annahme, dass Sexualität und Fortpflanzung untrennbar miteinander verbunden sind, als auch in der gesellschaftlichen Vorstellung, dass Sexualität, Jugendlichkeit und Ästhetik in einem direkten Zusammenhang zueinanderstehen. Deshalb gibt es besonders im deutschsprachigen Raum nur wenige valide empirische Untersuchungen zu diesem Thema.

Elmar Brähler, Professor für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie an der Universität Leipzig hat 1994, 2005 und 2016 Studien über die sexuelle Aktivität und das sexuelle Begehren in Deutschland veröffentlicht. Das besondere daran: Er legte seinen Fokus bewusst auf ältere Menschen und kommt zu interessanten Ergebnissen.

In seiner neuesten Untersuchung konnte er feststellen, dass drei Viertel der 61- bis 70-jährigen Männer und Frauen, die in einer Partnerschaft leben, sexuell aktiv sind. Das ist seit 1994 erstmals mehr als bei jüngeren, die in keiner Partnerschaft leben. Bei den über 70-jährigen Männern in Deutschland ist jeder zweite noch sexuell aktiv. Bei den Frauen sind es nur 27 Prozent, sofern sie einen festen Partner haben. Diese ungleiche Verteilung begründet Brähler unter anderem damit, dass viele Frauen ab 60 Jahren verwitwet sind und die Normen unserer Gesellschaft es Frauen noch immer schwer machen, einen deutlich jüngeren Partner zu finden. Allgemein stellt Brähler aber fest, dass besonders im Alter eine Partnerschaft ausschlaggebend dafür ist, ob die Menschen noch sexuell aktiv sind oder nicht.