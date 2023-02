Sexueller Übergriff: Unbekannter bedrängt 18-Jährige nach Disco-Besuch

Eine 18-Jährige ist am Dienstagabend von einem Unbekannten auf dem Heimweg sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch eine 18-Jährige in der Innenstadt sexuell bedrängt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Täter, als zwei Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden.

Die 18-jährige Frau lernte den Unbekannten am Dienstagabend kennen. Sie gingen zusammen in eine Disco in der Waldstraße.

Gegen 23 Uhr machte sich die Frau auf den Heimweg. Der Täter zog sie in der Kaiserstraße auf Höhe der Haltestelle Herrenstraße in einen Hauseingang. Dort bedrängte er die junge Frau und berührte sie gegen ihren Willen im Intimbereich. Erst als zwei Zeugen die Situation bemerkten, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete.

Die Polizei sucht nach dem Täter

Der Mann wird beschrieben als circa 20 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß. Er soll leicht gelockte schwarze Haare und eine Brille getragen haben. Der Täter trug eine grau-blaue Jeans und ein dunkles T-Shirt.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat oder zu den zwei Zeugen geben können, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.