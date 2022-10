Physik, großes und kleines Theater, queere Filme, Gitarrenmusik und die beliebte offerta – über einen Mangel an Auswahl kann man an diesem Wochenende sicherlich nicht klagen.

Musik, Theater, Kino sowie Comedy und eine Verbraucherschau. Wir stellen die wichtigsten Veranstaltungen vor, die am Wochenende in der Region stattfinden.

Queer-Filmfestival in Karlsruhe

Bereits zum 29. Mal werden seit vergangenem Wochenende beim Queer-Filmfestival von Pride Pictures internationale Spielfilme und Kurzfilmprogramme mit Geschichten aus den Leben von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, inter und queeren Menschen gezeigt.

Auch am zweiten und letzten Wochenende des Festivals ist das Programm in der Kinematek, Kaiserpassage 6, groß: Zu sehen ist am Freitag um 18 Uhr das Kurzfilmprogramm „Beziehungsweise“. Um 20 Uhr läuft „Swan Song“, in dem es um einen pensionierten Friseur geht, der aus seinem Pflegeheim in Ohio ausbricht.

Am Samstag, 29. Oktober, läuft um 18 Uhr das Kurzpfilmprogramm „Abschied & Willkommen“, um 20 Uhr der finnische Film „Girls Girls Girls“ über drei Jugendliche.

Wer das Festival am Sonntag, 30. Oktober, besucht, kann zwischen dem schwedischen Film „So damn easy going“ (18 Uhr) und dem italienischen Streifen „Mascarpone“ (20.15 Uhr) wählen. Mehr unter www.pridepictures.de.

Die offerta startet in Karlsruhe zum 50. Mal

Gute Nachrichten für alle, die im Jahr 1972 geboren sind: Zum 50. Geburtstag der offerta verschenkt die Verbrauchermesse an alle Mit-Geburtstagskinder ein Gratis-Tagesticket. Doch nicht nur für Jubilare ist viel geboten.

Ab Samstag, 29. Oktober, zeigen 55 Aussteller in allen vier Messehallen der Messe Karlsruhe in Rheinstetten eine schier unendliche Zahl an Produkten und Angeboten zu den Themen Freizeit, Bauen, Lifestyle sowie Haushalt und Kochen. Erstmals ziehen zudem die „Karlsruher Hochzeits- und Festtage“ mit 20 Ausstellern auf einer 400 Quadratmeter großen Sonderfläche der offerta ein.

Dort gibt’s dann jeden Nachmittag eine Hochzeitsmodenschau. Zudem zählt zum Programm der offerta eine Auto-Schau, ein Fahrrad-Testparcours oder der „Hoepfner Tag der Blasmusik“, der am 6. November gemeinsam mit den BNN veranstaltet wird. Alle Infos unter www.offerta.de.

Physiker-Podcast auf der Bühne des Tollhaus Karlsruhe

Mit ihrem Podcast „Methodisch inkorrekt!“ erfreuen sich die beiden Physiker Nicolas Wöhrl und Reinhard Remfort seit 2013 einer stetig wachsenden Fangemeinde. Diese wurde noch größer, als sie beschlossen, ihre Pläusche rund um Neuigkeiten aus der Wissenschaft, Experimente, neue Gadgets aus der Technik und schlechte Uni-Image-Videos auf die Bühnen der Bundesrepublik zu hieven.

Am Samstag, 29. Oktober, stehen die beiden ab 19 Uhr mit „Die Retter der Wissenschaft“ nun auf der Bühne des Tollhaus in Karlsruhe, auf dem AltenSchlachthof-Gelände. Es geht um Kometen, Naturgewalten, Klimawandel und die Frage, warum eigentlich keiner mehr auf die Stimme der Wissenschaft hört.

Tickets für „Methodisch inkorrekt 2.0“ gibt es online unter www.tollhaus.de.

Exiltheater Bruchsal spielt Sherlock Holmes

Ein absoluter Klassiker der Krimiliteratur steht am Wochenende beim Exil Theater Bruchsal, Am Alten Güterbahnhof 12, auf dem Programm. Mit einem berühmten Helden: In „Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville“ geht es um die Familie Baskerville, auf der ein dämonischer Fluch lastet.

Ein monströser, heulender Hund spukt um das Haus herum. Als dann Sir Charles Baskerville tot aufgefunden wird, tritt der berühmte Detektiv auf den Plan, natürlich inklusive Dr. Watson. Auf der Bühne des Exil-Theaters wird die klassische Detektiv-Geschichte zur Komödie.

Tickets für die Aufführungen am Freitag, 28., Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober, gibt es unter www.exiltheater.de. Beginn des Stücks ist jeweils um 20 Uhr.

Ettlingen feiert die Gitarrentage

Ganz im Zeichen von Gitarrenmusik steht das Wochenende in Ettlingen. Los geht es am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr mit einem Konzert gleich mehrerer Gitarrenmusiker in der Stadthalle, Friedrichstraße 14. Zu hören sind Ralf Illenberger, der seit über 40 Jahren in der Musikszene verankert ist, Hochschuldozent für filigrane Jazzgitarre Werner Acker, Gospel- und Bluesman Ignatz Netzer sowie Rainer Haug und Volker Schäfer.

Am Sonntag, 30. Oktober, gibt es von 13.30 bis 17.30 Uhr eine Open Stage im Ettlinger Schloss. Tickets für das Konzert unter www.ettlingen.de, der Eintritt zur Open Stage ist frei. Wer am Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr an einem Gitarren-Workshop mit den Künstlern teilnehmen möchte, kann unter www.musikstudio89.de mehr erfahren.

Anna Iwanowa feiert Premiere im Badischen Staatstheater

Auch eine Baustelle hindert das Schauspiel-Ensemble des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe nicht daran, mit Premieren um die Ecke zu kommen. Am Samstag, 29. Oktober, ist das „Anna Iwanowa“.

Das Stück von Anton Tschechow handelt von der titelgebenden, hoffnungslos melancholischen Anna Iwanowa, die weder für das Sterben ihres Mannes noch für die Liebe eines neuen Mannes die passenden Gefühle aufbringen kann. Die Schicksale der Figuren werden am Staatstheater vor dem Hintergund einer globalen Katastrophe inszeniert.

Start ist um 19 Uhr. Am Sonntag wird das Stück um 18 Uhr gespielt. Karten unter www.staatstheater.karlsruhe.de.