Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung und ein toxisches Arbeitsklima: Im Sommer 2020 sorgten die BNN-Berichte zum Badischen Staatstheater für Aufsehen. Nun sind die Recherchen in der Vorauswahl für den renommierten Nannen-Preis.

In mehreren Berichten hatten die BNN-Redakteure Andreas Jüttner und Julia Weller im Sommer 2020 die problematischen Zustände am Badischen Staatstheater in Karlsruhe aufgedeckt.

Dafür stehen sie nun auf der Shortlist des Nannen-Preises in der Kategorie „Lokal“. Unter dutzenden Einreichungen hat eine renommierte Jury die Texte zu einer der zehn besten Lokalrecherchen im vergangenen Jahr gekürt.

Sie nehmen nun an der nächsten Wettbewerbsrunde teil und konkurrieren um die drei Nominierungen in dieser Kategorie. Diese werden Mitte Mai bekannt gegeben. Die Nannen-Preise 2021 werden am 1. Juni verliehen.

Mit dem Preis, der vom Magazin „Stern“ vergeben wird, werden herausragende journalistische Beiträge ausgezeichnet, die relevante, unbekannte Fakten, Hintergründe, Zusammenhänge und Machenschaften aufdecken.