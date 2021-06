Security ist in der Corona-Pandemie überall gefragt: im Supermarkt, im Impfzentrum oder auch im Krankenhaus. Wie auch am Städtischen Klinikum Karlsruhe. Die Unternehmen brauchen Mitarbeiter und die Branche hat den Ruf, eine Nähe zu Rockerclubs zu pflegen.

In Krisen sind sie immer besonders laut, die Forderungen nach mehr Sicherheit. Aus den Hallen der Politik, den Chefetagen der Unternehmen, den Wohnzimmern der Bürger. Das war in der Flüchtlingskrise so. Das ist in der Corona-Krise so.

Doch der Bedarf an Sicherheitskräften geht über die Kapazität des Staates hinaus. Deshalb müssen Städte, Kommunen und öffentliche Einrichtungen auf private Sicherheitsfirmen zurückgreifen. Ohne sie geht es nicht. So auch für die Umsetzung der Corona-Verordnung.

Am Städtischen Klinikum Karlsruhe ist dafür seit Beginn der Pandemie das Unternehmen „Black Guard“ als Subunternehmen beschäftigt. Dessen Geschäftsführer stand, bevor die Clubs dicht machten, als Türsteher vor der Diskothek „Topsy“ in der Karlsruher Innenstadt. Seit der Krise regeln er und seine Mitarbeiter den Einlass und die Umsetzung der Corona-Verordnung am Klinikum. Der Auftrag, ein großes Glück für das Sicherheitsunternehmen. Denn als die Clubs schlossen und damit die Aufträge von heute auf morgen wegbrachen, „war es erst einmal ein Schlag in die Fresse“, sagt Uwe Wagner, Geschäftsführer der „Black Guard“.