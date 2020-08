Tier wurde umgesiedelt

Siebenschläfer gründet Familie im Schaltkasten der Bahn auf Strecke zwischen Karlsruhe und Freiburg

Einen ungewöhnlichen Wohnort für ihre Familie hat sich eine Siebenschläferdame an der Bahnstrecke Karlsruhe-Freiburg gesucht. Das Nagetier nistete sich in einem Schaltkasten ein, wie die Bahn am Montag berichtete.