Veranstaltungen in der Region für die letzten und ersten Tage des Jahres

Karlsruhe/Pforzheim. Silvester naht mit großen Schritten – und damit auch das neue Jahr. Traditionell wird diesen Ereignissen an vielen Orten mit Silvester- und Neujahrskonzerten Rechnung getragen. Doch auch zahlreiche andere Veranstaltungen laden zu den Bühnen der Region. Eine kleine Auswahl:

Konzerthaus Karlsruhe zeigt zwei Ballett-Klassiker

Sie gehören zu den berühmtesten Stücken, die es in der Welt des Theaters überhaupt gibt: In Sachen Ballett führt an Tschaikowskis „Nussknacker“ und „Schwanensee“ kein Weg vorbei. Am Freitag, 30. Dezember, sind in Karlsruhe gleich beide Stücke zu sehen.

Im Konzerthaus präsentiert das Italian National Ballet um 16 Uhr in traditionellen Kostümen den „Nussknacker“ für die ganze Familie. „Schwanensee“ folgt um 19.30 Uhr ebenfalls im Konzerthaus. Tickets gibt es unter www.reservix.de.

Silvesterkonzert im CongressCentrum Pforzheim

Ein musikalisches Feuerwerk soll das das diesjährige Silvesterkonzert des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim im CongressCentrum Pforzheim, Am Waisenhausplatz 1–3, den Besuchern bieten.

Ab 18 Uhr spielen dort die Musiker am Samstag, 31. Dezember, Stücke aus den „Top Fifty“ der Klassik, darunter von Jacques Offenbach und Camille Saint-Saens. Tickets für das Konzert gibt es unter www.reservix.de.

Zirkus für die ganze Familie im Tollhaus Karlsruhe

Sie sprechen Arabisch, Französisch, Englisch, Spanisch, doch in einer Sprache verstehen sie sich immer: der Akrobatik. Die Groupe Acrobatique de Tanger aus Marokko bietet zeitgenössischen Zirkus, wie man ihn selten sieht.

In ihrer Show „FIQ!“ zeigen die 15 Akrobatinnen und Akrobaten waghalsige Figuren und menschliche Pyramiden zwischen hartem Rap und bombastischen Sinfonien. 100 Cola-Kisten, ein Motorrad und jede Menge Farbenfreude gehören auch dazu. Wer das sehen will, hat dreimal Gelegenheit dazu. Am Donnerstag, 29., Freitag, 30., und Samstag, 31. Dezember tritt die Gruppe im Tollhaus auf. Die Show, die für Kinder ab sechs Jahren geeignet ist, beginnt am Donnerstag und Freitag um 20 Uhr, an Silvesterabend bereits um 19 Uhr. Tickets unter www.tollhaus.de.

Neujahrskonzert der Philharmonie Baden-Baden

Einen bombastischen Start ins Neue Jahr verspricht am Sonntag, 1. Januar, ab 11 Uhr „Das klassische Neujahrskonzert der Philharmonie Baden-Baden“.

Zu hören sind neben einigen Stücken von Johann Strauss (Sohn), der diesen Teil des Konzertes in ähnlicher Form am 16. März 1877 höchstselbst in Baden-Baden dirigierte, auch Stücke von Franz Lehár oder Josef Strauss. Tickets gibt es unter www.philharmonie.baden-baden.de.

Silvesterkonzert mit Karidion Brass in Bruchsal

Das Blechbläserquintett Karidion Brass gibt am Silvesterabend am Samstag, 31. Dezember, um 21 Uhr den musikalischen Jahresabschluss in Bruchsal. Ab 21 Uhr spielen die fünf jungen Musiker in der Katholischen Kirche St. Peter Bruchsal, Peter-und-Paul-Straße 59, Werke von Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni, und Jean-Philippe Rameau.

Bezirkskantor Dominik Axtmann bringt die ebenfalls frisch renovierte Šlajch-Chororgel solistisch zum Klingen. Tickets gibt es bei der Touristinformation Bruchsal unter Telefon (07251) 5059461.

Silvesterkonzert in der Christuskirche Karlsruhe

Mit Stimme und Trompete soll in der Karlsruher Christuskirche am Mühlburger Tor der Jahreswechsel eingeleitet werden. Am Samstag, 31. Dezember, ist dort ab 20 Uhr ein prächtiges Klangspektakel geplant, in dessen Mittelpunkt die Klais-Orgel steht.

Musiker bei „The Trumpet Shall Sound“ sind Sänger Klaus Mertens, Trompeterin Sarah Slater und Peter Gortner an der Orgel. Tickets unter www.reservix.de.

Pforzheim lädt zum „Winterträumchen“-Varieté

Zu seinem beliebten „Varieté zwischen den Jahren“ lädt am Wochenende auch das Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, in Pforzheim. Das vom Kulturhaus selbst produzierte Spektakel gibt an zehn Terminen Stars der internationalen Variéte-Szene eine Bühne und unter Moderation von Komikerin Rosemie Warth unter anderem Tanz-Akrobatik, Hula Hoop und Kontorsion.

Zu sehen ist das Variéte in dieser Woche am Donnerstag, 29. , Freitag, 30., und Samstag, 31. Dezember, jeweils um 20 Uhr. Am Freitag und Samstag finden jeweils auch Vorstellungen um 15 Uhr statt. Tickets gibt es unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Theater Baden-Baden gibt den Kult „Dinner For One“

„The same procedure as every year“ heißt es bei Butler James und Miss Sophie im wohl berühmtesten Silvesterklassiker „Dinner for one“. Wer das nicht nur im Fernsehen anschauen, sondern live erleben will, ist im Theater Baden-Baden richtig. Dort wird das Kult-Stück am Silvesterabend, 31. Dezember, um 22.30 Uhr in einer Vorstellung gezeigt. Karten unter www.theater-baden-baden.de.

Achern lädt zum Neujahrskonzert

Die Alte Kirche Fautenbach, Mühlenstraße 15, ist am Sonntag, 1. Januar, Schauplatz eines Neujahrskonzerts.

Das Salonorchester Baden-Baden spielt dort um 16 Uhr Stücke aus der weiten Welt der Salonmusik: von russischen Melodien, Walzer, Polka, Tango bis zu Filmmusik. Tickets gibt es unter www.reservix.de