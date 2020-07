Ein mögliches Tempolimit auf der Autobahn ist momentan das Gesprächsthema. Was für die einen an Freiheitsberaubung grenzt, sehen die anderen als Erleichterung. Jetzt wollen wir die Meinung der BNN-Leser wissen. Sind Sie für oder gegen ein Tempolimit auf der Autobahn?

Jetzt wollten wir die Meinung der BNN-Leser wissen. Sind sie für oder gegen ein Tempolimit auf der Autobahn? Das Ergebnis: