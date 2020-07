Sind Sie für kostenlose Kitas in Baden-Württemberg?

Kostenlose Kitas in Baden-Württemberg? Das wünscht sich zumindest die SPD. Per Volksbegehren will die Partei eine eine kostenlose Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt durchsetzen. Was denken Sie? Sind kostenlose Kitas eine gute Idee oder Geldverschwendung für das Land?

Kostenlose Kitas in Baden-Württemberg? Das wünscht sich zumindest die SPD. Per Volksbegehren will die Partei eine eine kostenlose Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt durchsetzen. Für die dazu nötige Sammlung von Unterschriften gab sie am Montag in Stuttgart den Startschuss. In den baden-württembergischen Kommunen müssen die Eltern derzeit unterschiedlich hohe Beträge für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas zahlen. Insgesamt geht es nach Angaben des Städtetages im Südwesten um 730 Millionen Euro im Jahr.

