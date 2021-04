Karlsruher Singschule Cantus Juvenum: Sorgen trotz internationaler Erfolge

Welch erfolgreiche Folgen es haben kann, Kinder frühzeitig an Musik heranzuführen, ist nun an einem Beispiel aus der Karlsruher Singschule Cantus Juvenum zu sehen: Wenn sich an diesem Donnerstag im Brüsseler Opernhaus „La Monnaie“ der Vorhang hebt zur online gestreamten Premiere von Benjamin Brittens Werk „The Turn of the Screw“, dann wird eine Stimme aus Karlsruhe zu hören sein.

Die 16-jährige Katharina Bierweiler singt die Rolle der Flora, die in einem einsamen Landhaus bei der Ankunft einer neuen Gouvernante in eine Geistergeschichte hineingezogen wird. In einigen Aufführungen wird zudem Floras Bruder Miles von dem ebenfalls bei Cantus Juvenum aktiven Thomas Heinen dargestellt – zwar nicht beim Livestream der Premiere (die Rolle ist doppelt besetzt), aber in späteren Repertoire-Terminen und auch bei der geplanten CD-Aufnahme dieser Produktion.

Wie kommt man aus einem Karlsruher Kinder- und Jugendchor an eines der bedeutendsten Opernhäuser der Welt, um in einer Inszenierung der renommierten Regisseurin Andrea Breth mitzuwirken? In diesem Fall dank einer Anfrage des Stadttheaters Freiburg. Dort wurde Brittens Werk im Herbst 2019 von Peter Carp inszeniert, und bei der Besetzung der beiden Kinderrollen kam das Theater auf Cantus Juvenum zu.