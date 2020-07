Richtung Steinbach

Sinzheim: Zehnjähriger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

In Sinzheim ist ein Zehnjähriger beim Fahrradfahren von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den Jungen nach dem Unfall am Montagabend in ein Spezialkrankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit.