Planmäßig will der KVV an zwei Tagen im Mai starten: Ab 22. Mai soll das Sparticket online über www.kvv.de sowie an den stationären Automaten an den Haltestellen erhältlich sein. Am 23. Mai soll der Verkauf durch das Personal in den KVV-Zentren und Vorverkaufsstellen starten. Kunden können sofort für Juni, Juli und August je ein 9-Euro-Ticket kaufen. Eine kleine Einschränkung macht der KVV allerdings noch für den Vorverkaufstermin: Die Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat müssen Mitte Mai noch den Weg für das Sparticket offiziell freimachen.