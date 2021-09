BNN-Leser erinnern sich

So erlebten Menschen aus der Region den 11. September 2001

Dieser Tag hat sich eingebrannt in das Gedächtnis: Am 11. September 2001 rasen zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Center in New York. Die Bilder werden live übertragen. Was in diesem Moment passiert, hat die Welt noch nicht gesehen. Wie haben Menschen aus der Region diesen Tag erlebt?