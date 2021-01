Das Land Baden-Württemberg genehmigte Anfang Dezember weitere 224.000 Euro für den Breitbandausbau im Landkreis Karlsruhe. Das Geld wird in Walzbachtal eingesetzt, um die in Binsheim am Weiler stehenden Häuser an das Backbone-Netz anzuschließen. Hierfür gibt es weitere 280.000 Euro vom Bund. 2021 sollen die Arbeiten vergeben werden, so der Landkreis. „Wenig besiedelte Gebiete im ländlichen Raum haben wenig bis keine Aussicht, in absehbarer Zeit von den großen Telekommunikationsunternehmen Glasfaseranschlüsse zu bekommen“, kritisiert Landrat Christoph Schnaudigel. Diese Versorgungslücke in stark unterversorgten Gebieten wolle man schließen. Ein Gewerbegebiet in Waghäusel, die Aussiedlerhöfe in Zaisenhausen oder das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie in Pfinztal: Die Ausschreibungen laufen, die Umsetzung soll 2021 beginnen. „Wir sind zügig und robust unterwegs“, so Ragner Watteroth.