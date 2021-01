Was machen die Wildschweine in unserer Region eigentlich im Winter? Wir haben uns mit echten Experten unterhalten. Die erklären auch, was zu tun ist, wenn man mal einem Wildschwein begegnet...

Auch im Winter sind die Wildschweine, die in den Wäldern in und rund um Karlsruhe leben, bestens versorgt. „Die in freier Wildbahn lebenden Tiere finden ausreichend Nahrung“, sagt Stefan Lenhard vom städtischen Forstamt. „Problematisch für die Wildschweine würde es erst dann werden, wenn sie bei Bodenfrost und Schnee über einen längeren Zeitraum hinweg nur schwer an Nahrung kämen. Sollte tatsächlich je eine Notzeit für die Wildtiere eintreten, gibt es von Seiten der Jägerschaft und der unteren Jagdbehörde Möglichkeiten, diese Futternot zu vermindern.“

Lenhard ist seit knapp vier Jahren Wildtierbeauftragter bei der Unteren Jagdbehörde der Stadt. Der Experte für die „wilden Stadtbewohner“ rät auch bei kalten Temperaturen oder Schnee dringend vom Füttern der Wildtiere ab.