„Sie sind gefährlich“

So sollen die Behörden Zwangseinweisungen für Quarantäne-Verweigerer umsetzen

Quarantäne-Verweigerer können in Baden-Württemberg künftig in Krankenhäuser zwangseingewiesen werden. Es handelt sich bloß um wenige Fälle, betont das Sozialministerium. Doch gerade das sorgt bei der SPD und bei der FDP für Kritik am Vorgehen.