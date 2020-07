Soll Großbritannien in der EU bleiben?

Monatelang haben Vertreter Großbritanniens und der Europäischen Union um eine Einigung beim Brexit gerungen. Am Dienstagabend kam es schließlich zum Showdown: Das britische Unterhaus stimmte gegen den Austrittsentwurf der britischen Premierministerin Theresa May.

Monatelang haben Vertreter Großbritanniens und der Europäischen Union um eine Einigung beim Brexit gerungen. Am Dienstagabend kam es schließlich zum Showdown: Das britische Unterhaus stimmte gegen den Austrittsentwurf der britischen Premierministerin Theresa May. Noch am Mittwochabend soll es ein Misstrauensvotum gegen sie geben.

Nun sind einige Szenarien möglich: ein neuer Anlauf im Parlament, ein zweites Bürgerreferendum, ein EU-Austritt ohne Deal - oder gar eine Abkehr vom Brexit.

Wenn Sie über den Verbleib Großbritanniens in der EU entscheiden dürften: Wie würden Sie abstimmen?

Die BNN-Leser sind keine Fans des Brexits. Die meisten wünschen sich, dass die Briten in der EU bleiben. Mehr als ein Viertel der Befragten hätte für den Brexit gestimmt.