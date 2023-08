Die KCS-Fans unter den BNN-Leserinnen und -Lesern dürfen sich diese Woche freuen.

Im zweiten Teil des Sommerrätsels 2023 verlosen die BNN VIP-Tickets für ein Spiel im neuen Karlsruher Stadion samt Stadionführung. Außerdem gibt es Schifffahrten durch die Rheinhäfen der Region zu gewinnen.

In den nächsten vier Wochen stellen wir jede Woche eine neue Frage zum Thema „Typisch Baden“. Das letzte Rätsel erscheint am 4. September. Jede Woche werden weitere attraktive Preise verlost.

Erster Preis: VIP-Tickets für KSC-Spiel gegen Braunschweig inklusive Stadionführung

Vor einem Spiel des Karlsruher SC die Atmosphäre genießen, in der VIP-Lounge des Wildparks anstoßen, das neue Stadion hautnah erleben, den Taktik-Talk live verfolgen und nach der Begegnung den Tag im VIP-Treff bei Essen und Trinken ausklingen lassen.

Wenn der KSC am Sonntag, 27. August, zu Hause gegen Eintracht Braunschweig spielt, können eine Leserin oder ein Leser mit Begleitung das alles erleben.

Beim zweiten Teil des Sommerrätsels 2023 verlosen die BNN einmal zwei VIP-Tickets für das Spiel inklusive Rahmenprogramm. Begleitet werden die BNN-Gäste an dem Tag von „Euro-Eddy“ Edgar Schmitt, dem vierfachen Torschützen beim unvergessenen 7:0 des KSC gegen den FC Valencia 1993.

Zweiter Preis: Familientickets für eine 4-Häfen-Schifffahrt auf der MS Karlsruhe

Es ist eine andere Perspektive: Die 4-Häfen-Rundfahrt mit der MS Karlsruhe bietet Einblicke in die Häfen der Region. Die 3,5-stündige Schifffahrt führt die Fahrgäste zunächst rheinabwärts in Richtung Leopoldshafen, dann rheinaufwärts in den Ölhafen Karlsruhe, Hafen Wörth, Hafen Maxau und zurück in den Stadthafen Karlsruhe.

Die BNN verlosen für diese Fahrt mit der MS Karlsruhe sechs Familientickets für jeweils zwei Erwachsene und Kinder bis 15 Jahre.

Viel Glück beim Raten und der anschließenden Verlosung!