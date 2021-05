Sonne, Maske, Heiterkeit: Wetter und Corona-Lockerungen locken die Menschen in Karlsruhe nach draußen

Die Menschen genießen die warme Frühlingssonne und kehren in den Biergärten ein. Ab Montag wird es voraussichtlich weitere Lockerungen geben, dann dürfen sich unter anderem wieder mehr Menschen treffen.

Die vier jungen Menschen vor dem Schloss proben das perfekte Selfie. Immer wieder stellen sie sich in einer Reihe auf, hüpfen auf Kommando in die Luft und juchzen vor Freude. Vor ihnen auf dem Boden liegt das Handy im bestmöglichen Winkel, um diesen Moment einzufangen. Hinter ihnen: das Schloss, der blaue Himmel, die Wolken.

Vielleicht ist es der Frühling, der nicht nur diese vier jungen Menschen mit Schwung und Optimismus in dieses Wochenende starten lässt. Vielleicht sind es auch die Lockerungen, die die weiter sinkenden Inzidenzen mit sich bringen.

Seit einer Woche haben Gastronomie, Schwimmbäder und Museen in der Stadt wieder geöffnet. Am Montag werden aller Voraussicht nach neue Lockerungen hinzu kommen. Dafür muss die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 50 liegen.