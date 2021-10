Zuckende Blitze, Landschaften aus Wolken oder vom Wind geborgene Bäume: Das Wetter bietet oft großartige Fotomotive. Und wir suchen die besten Wetterfotos unserer Leser.

Egal, ob es ein Schnappschuss oder eine Langzeitbelichtung mit Profi-Ausrüstung ist, bei den Fotos zeigt sich das Wetter von seiner schönen oder seiner wilden Seite.

Die BNN sucht Wetterfotos: So kann man teilnehmen

Schicken Sie Ihre Fotos per Mail an leseraktion@bnn.de mit Betreff: „Wetterfoto“ und ein paar Sätze dazu: Wo ist das Bild entstanden, was zeigt es? Bitte geben Sie Ihren Namen an und eine Telefonnummer für Rückfragen. Einsendeschluss ist Sonntag, 31. Oktober.