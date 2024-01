Spannende Karrierechancen rund um Wirtschaft und IT

Lust auf Technik, IT oder Wirtschaft? Interesse an spannenden Berufsfeldern mit guten Erfolgschancen und Zukunft? Dann sollte man sich den 20. Januar unbedingt vormerken. Ob duales Studium, Ausbildung oder Praktikum zum Reinschnuppern geht: Die Messe Einstieg Beruf bietet wieder eine optimale Gelegenheit, mit zahlreichen erfolgreichen Unternehmen in Kontakt zu kommen.

Wer eine spannende Karriere mit besten Zukunftsperspektiven sucht, sollte dieses Angebot unbedingt nutzen, vorbeischauen und sich informieren lassen. Denn die TechnologieRegion und der generell wirtschaftlich gute Standort in und rund um die Fächerstadt Karlsruhe sowie die Region insgesamt haben eine große Zahl an Top-Unternehmen mit spannenden und guten Berufsperspektiven zu bieten.

Folgende Firmen finden sich unter anderem auf der Messe Einstieg Beruf:

Atruvia AG

Bei Atruvia entwickeln wir als Digitalisierungspartner der Volksbanken Raiffeisenbanken zukunftsweisende IT-Lösungen und Leistungen rund ums Banking.

Die Ausbildung und Förderung junger Mitarbeiter*innen hat bei uns schon immer einen hohen Stellenwert. Unsere vielfältigen Aufgabengebiete und engagierten Ausbilder*innen bieten dir einen perfekten Start in dein Berufsleben. Verbinde dich mit uns.

Atruvia Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung / Systemintegration, Kaufmann/-frau für IT-Systemmanagement, Maschinen- und Anlagenführer*in Druckweiter- und Papierverarbeitung Duales Studium (m/w/d):

BWL-Dienstleistungsmanagement Consulting & Sales, Informatik, Informationstechnik, Wirtschaftsinformatik Sales & Consulting / Software Engineering Kontakt:

Christine Hawkins, Ausbildungsmanagement

+49 (721) 4004-42443

christine.hawkins@atruvia.de

www.atruvia.de/ausbildung

Fiduciastraße 20, 76227 Karlsruhe

Avient

Mit Weltweit mehr als 10.000 Mitarbeitern und 115 Standorten in 35 Ländern hat es sich Avient zur Aufgabe gemacht Innovation und Nachhaltigkeit überall auf der Welt freizusetzen.

Wir bringen außergewöhnliche Menschen, Ideen und Wissenschaft zusammen, um spezialisierte und nachhaltige Materialien zu entwickeln. Wir sind ein führender Anbieter von Spezialkunststoffen, Farb- und Additivsystemen sowie Verpackungslösungen.

Am Standort Gaggenau beschäftigen sich 140 Mitarbeiter mit der Entwicklung und Herstellung technischer Kunststoffe.

Avient Ausbildungsangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Chemielaborant/in, Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff und Kautschuktechnik Kontakt:

+49 (7225) 6802-0

www.avient.com

Öffnungszeiten 08:00-16:00 Uhr

Adolf-Dambach-Strasse 2, 76571 Gaggenau

dmTech

Mit mehr als 1.200 Kolleg:innen gestalten wir bei dmTECH gemeinsam die digitale Zukunft von dm. Wir schaffen innovative IT-Lösungen für unseren Online-Shop dm.de, die Mein dm-App sowie für die IT in den dm-Märkten, den logistischen Verteilzentren und der Unternehmenszentrale. Dabei geht es uns niemals um Technik der Technik willen. Wir machen Technik für den Menschen. dmTECH wurde 1988 als 100-prozentige IT-Tochter von dm-drogerie markt gegründet und hat ihren Hauptsitz im dialogicum in Karlsruhe. Seit Oktober 2023 gibt es auch einen Standort im polnischen Breslau.

dmTech Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Fachinformatik mit den Fachrichtungen: Anwendungsentwicklung, Daten- und Prozessanalyse, Systemintegration Duales Studium (m/w/d):

Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) mit den Schwerpunkten: Data Science, Business Engineering, Sales & Consulting, Software Engineering

Informatik (B.Sc.) mit den Schwerpunkten: Angewandte Informatik, Cyber Security, Informationstechnik, Machine Learning Kontakt:

+49 (721) 5592 5520

vildana.ibric@dm.de

dmTECH.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 07:30 bis 17:30 Uhr, Fr. 07:30 bis 16:00 Uhr

Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe

Dr. Willmar Schwabe

Die Schwabe-Gruppe ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen in der Pharma- und Gesundheitsbranche. Bei allen diesen Unternehmen steht die Verwendung von Pflanzen als Ausgangstoff für die Entwicklung von Arzneimitteln und Gesundheitspräparaten im Fokus.

Unter dem Leitspruch „From Nature. For Health.“ bietet die Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe eine Vielzahl von Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten an. Von kaufmännischen Berufen wie Industriekaufleuten bis hin zu naturwissenschaftlich-technischen Berufen wie Chemielaboranten, Pharmakanten und Bachelor-Studiengängen an der Dualen Hochschule, wie beispielsweise Bachelor of Art-BWL Industrie.

Um interessierten Bewerbern und Bewerberinnen einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten und Ausbildungs-Events wie Azubi-Meetings, Weihnachtsfeiern oder Team-Workshops zu geben, stellen Auszubildende und DH-Studierende von Schwabe regelmäßig ihre Berufe und Tätigkeiten auf dem firmeneigenen Instagram-Kanal (schwabe_ausbildung) vor.

Dr. Willmar Schwabe Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Industriekaufmann auch mit Zusatzqualifikation Internationales Marketing, Chemielaborant, Pharmakant, Fachkraft für Lagerlogistik Duales Studium (m/w/d):

Bachelor of Arts – BWL Industrie, Bachelor of Science – Sicherheitswesen (Arbeitssicherheit) Kontakt:

Simon Ritzler

+49 (721) 4005 9652

ausbildung@schwabe.de

www.schwabe.de/sbs

Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe

Pfeiffer & May

Wir sind ein modernes, mittelständiges Unternehmen in der Sanitär- und Heiztechnikbranche. Als führender Großhändler im Südwesten Deutschlands überzeugen wir mit qualitativ hochwertigen Produkten, gezielter Beratung und enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandel.

Die PFEIFFER & MAY Gruppe ist mit insgesamt ca.2300 Mitarbeiter*innen, darunter 260 Auszubildende ein wichtiger Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber. 20, 30, ja sogar 40 Jahre Betriebszugehörigkeit sind keine Seltenheit bei uns.

Dich erwartet eine qualifizierte und praxisnahe Ausbildung in einem innovativen Unternehmen.

Pfeiffer & May Ausbildungsangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann im E-Commerce, Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung Kontakt:

Hannah Umland

+49 (721) 98652-522

hannah.umland@pum.de

www.pfeiffer-may.de

Unterweingartenfeld 7, 76135 Karlsruhe

Physik Instrumente

Möchtest Du mit uns bei PI die Welt verändern, bahnbrechende Möglichkeiten entdecken und unsere Leidenschaft für Technologie teilen? Komm zu uns, dem globalen Markt- und Technologieführer im Bereich hochpräzise Positioniertechnik und Piezotechnologie der Marktsegmente Industrielle Automatisierung, Halbleiterindustrie, Photonik sowie Mikroskopie & Biowissenschaften! Wir suchen Menschen, die Spaß haben, mit uns gemeinsam die Grenzen des technisch Machbaren zu verschieben!

In enger Zusammenarbeit mit Kunden aus aller Welt verschieben die über 1.500 Spezialisten von PI seit mehr als 50 Jahren kontinuierlich die Grenzen des technisch Machbaren. Die Basis dafür bilden vielfältige Antriebstechnologien, eigenentwickelte Sensorik und Elektronik sowie Steuer- und Regelungstechnik. Das Angebot reicht von Komponenten über Subsysteme bis hin zu maßgeschneiderten Komplettlösungen. 508 erteilte und angemeldete Patente unterstreichen den technologischen Führungsanspruch des Unternehmens in der Präzisionspositionierung und Piezotechnologie. PI mit Hauptsitz in Karlsruhe ist mit neun Fertigungsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie 16 Vertriebs- und Serviceniederlassungen weltweit vertreten.

Physik Instrumente Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Industrieelektriker für Geräte und Systeme, Mechatroniker, Industriekaufleute / Industriekaufleute mit Zusatzqualifikation Außenhandelsassistenz, Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse Duales Studium (m/w/d):

B.Eng. Elektrotechnik, B.Eng. Mechatronik, B.Sc. Informatik / Informationstechnik Kontakt:

Sarah Hurst

+49 (721) 4846 1241

S.Hurst@pi.de

www.pi.de/azupiday

Auf der Römerstraße 1, 76228 Karlsruhe

Stadtwerke Karlsruhe

Derzeit bilden die Stadtwerke Karlsruhe und ihre Tochtergesellschaft Stadtwerke Karlsruhe Netzservice über 100 Auszubildende und Studierende in 12 verschiedenen gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen oder Studiengängen an der Dualen Hochschule aus. Die Ausbildung ist vielfältig, innovativ und es wird Vieles über die eigentlichen Ausbildungsinhalte hinaus angeboten. Eine unternehmenseigene Ausbildungswerkstatt, digitales Lernen im Tablet-Klassenzimmer, praxisnahe Ausbildung am Schweißsimulator sowie im so genannten Grabenlabor und Vieles mehr zeichnen die fundierte Ausbildung bei den Stadtwerken aus. Lernen mit Spaßfaktor gehört auch zur Ausbildung des Energie- und Wasserversorgers: So experimentieren beispielsweise die angehenden Informationselektroniker, von denen die meisten mittlerweile den „kleinen EU-Drohnen-Führerschein“ besitzen, gemeinsam mit ihrem Ausbildungsmeister mit Drohnen.

Vielen jungen Menschen ermöglichen die Stadtwerke Jahr für Jahr eine sehr gute Ausbildung. Dass diese überdurchschnittlich gut ist, beweisen nicht zuletzt die vielen Erfolge der Auszubildenden bei Leistungswettbewerben des Handwerks sowie der Industrie- und Handelskammer. Gerade in den Ausbildungsberufen Anlagenmechaniker (w/m/d) und Elektroniker (w/m/d) gibt es besonders gute Übernahmechancen.

Stadtwerke Karlsruhe Ausbildungs- und Studienangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Anlagenmechaniker, Fachkraft für Lagerlogistik, Feinwerkmechaniker, Industriekaufmann, Elektroniker (Energie- und Gebäudetechnik bzw. Gebäudesystemintegration), Fachinformatiker Informationselektroniker Duales Studium (m/w/d):

Bachelor of Engineering (Elektrotechnik / Elektrische Energietechnik), Bachelor of Engineering (Mechatronik / Energiewirtschaft), Bachelor of Engineering (Wirtschaftsingenieurwesen / Digitale Transformation), Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik / Application Management) Kontakt:

Monika Vogel

+49 (721) 5991725

monika.vogel@stadtwerke-karlsruhe.de

www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/karriere/ausbildungsberufe

Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe

TelemaxxX

TelemaxX ist in der TechnologieRegion Karlsruhe fest verankert, aber auch über die Grenzen der Region hinaus als etabliertes Telekommunikationsunternehmen bekannt. Basierend auf einer soliden regionalen Gesellschafterstruktur setzen wir bei unserer Belegschaft auf eine Kombination von MitarbeiterInnen mit langen Betriebszugehörigkeiten und auf die aktive Unterstützung von Auszubildenden.

Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, der zu Dir passt? Du konntest dich schon immer für Technikthemen begeistern oder arbeitest gerne strukturiert und organisiert in Bürotätigkeiten? Du möchtest den Grundstein für Deine berufliche Karriere in einem IT-Unternehmen legen? Dann bist Du bei TelemaxX genau richtig.

TelemaxX Ausbildungsangebote Ausbildungsmöglichkeiten (m/w/d):

Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann für IT-Systemmanagement, Kaufmann für Marketingkommunikation, Fachinformatiker für Systemintegration, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme, IT-System-Elektroniker Kontakt:

HR Business Partner / Ausbildungsleitung

Lena Wipfler-Übelhör

+49 (721) 130 88 641 oder +49 (163) 46 62 237

wipfler@telemaxx.de

www.telemaxx.de

Amalienbadstr. 41, 76227 Karlsruhe

Weisenburger

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen“. Anton Bruckner hat mit diesem Zitat den Nagel auf zweierlei Arten auf den Kopf getroffen: Solide Gebäude brauchen ein starkes Fundament, um Jahrzehnte zu bestehen, und das Gleiche gilt auch für Berufseinsteiger. Wir bei weisenburger möchten gemäß diesem Grundsatz die Auszubildenden und dual Studierenden optimal auf den Start Ihrer Karriere vorbereiten und das nicht nur fachlich, sondern auch persönlich.

In den Kernbereichen Bauleitung, Bauzeichnung, Informatik, Technische Systemplanung sowie BWL legen unsere Auszubildenden und dual Studierenden nicht nur das besagte Fundament für ihre berufliche Laufbahn, sondern starten ihre Reise auch mit einem persönlichen Mentor an ihrer Seite.

Durch die enge Einbindung unserer Auszubildenden und dual Studierenden ins Tagesgeschehen als vollwertige Teammitglieder sind sie von Anfang an in wichtige Entscheidungen eingebunden. Die Verknüpfung von Theorie und Praxis sorgt dafür, dass das Gelernte direkt im Arbeitsalltag umgesetzt wird. Gute Zukunftsaussichten und hohe Übernahmechancen bilden dabei eine sichere Basis für einen erfolgreichen Start in die Karriere.