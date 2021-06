Von Rom nach Baden: Wie der Spargel in die Region kam

Urach ist nicht Mantua, die Erms nicht der Mincio und die schwäbische Alb nicht die Lombardei.

Das wurde Barbara Gonzaga, Tochter des Markgrafen Ludovico III. Gonzaga von Mantua, schlagartig bewusst, als sie ein halbes Jahr nach ihrer prunkvollen Hochzeit am 12. April 1474 im Dom von Mantua mit ihrem Gemahl Eberhard im Bart, dem Grafen von Württemberg-Urach, im Uracher Schloss einzog.

Der Kontrast zur lieblichen Heimat konnte größer kaum sein. Kalt und regnerisch war es am Fuße der Alb, und auch das Essen am Hofe des Grafen entsprach so gar nicht dem, was sie von der fruchtbaren Po-Ebene kannte.