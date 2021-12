Die Beratung der Sparkasse Karlsruhe ist auf Top-Niveau, kein Wunder also, dass sie auch in diesem Jahr wieder Spitzenplatzierungen beim Thema Beratung von Privatkunden belegen konnte. Hier stehen Mensch und Service stets im Mittelpunkt.

Seit 2015 prüft das Deutsche Institut für Bankentests in Kooperation mit der Zeitschrift „DIE WELT“ die Qualität der Bankberatung von knapp 1.500 deutschen Geldhäusern. Aus diesen Untersuchungen gehen die besten Banken Deutschlands hervor – ganz vorne dabei: die Sparkasse Karlsruhe.

Sie belegte in diesem Jahr erneut Spitzenplatzierungen in Deutschland und Baden-Württemberg bei der Beratung von Privatkunden und darf sich zurecht auch weiterhin „Badens beste Bank“ nennen. „Die erneute Auszeichnung unserer Beratungsleistungen ist eine schöne Bestätigung unserer hohen Qualitätsansprüche und honoriert die tollen Leistungen unserer Mitarbeiter in beeindruckender Weise“, freut sich Michael Huber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Karlsruhe.

„Diese wertvolle Auszeichnung durch ein renommiertes Institut ist für uns alle ein enormer Ansporn, unseren Kunden auch künftig die gewohnte, herausragende Beratung anzubieten und diese Spitzenposition zu verteidigen“, ergänzt Vorstandsmitglied Lutz Boden.

Platz 3 in ganz Deutschland

Die Sparkasse Karlsruhe belegt beim bundesweiten Qualitäts-Bankentest nicht nur Platz 1 in Karlsruhe, sondern auch Platz 3 in ganz Deutschland bei der Beratung von Privatkunden. Bei der Beratung von vermögenden Privatkunden (Private Banking) erreichte sie sogar den 1. Platz in Deutschland.

Darüber hinaus belegte sie Platz 2 bei der Beratung zur Baufinanzierung in Baden-Württemberg. Als regionales Kreditinstitut ist die Sparkasse Karlsruhe sehr stolz auf diese herausragenden Ergebnisse. Die Serie an Auszeichnungen bei anonymen Qualitätstests hält bereits seit mehreren Jahren an und beweist die dauerhaft hohe, verlässliche Qualität der Sparkasse.

Qualitätssiegel für Digital Banking

Wie schon 2020 hat die Sparkasse Karlsruhe auch 2021 das begehrte WELT-Qualitätssiegel für Digital Banking mit der Höchstwertung „sehr gut“ (Note 1,4) erhalten. Der Test, der in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut Steinbeis-Transferzentrum Media Management durchgeführt wird, umfasst unsere Homepage, unsere App sowie die Präsenz in den sozialen Netzwerken. Das WELT-Qualitätssiegel für digitales Banking wird ausschließlich an Deutschlands modernsten und zugleich besten Banken und Sparkassen verliehen.