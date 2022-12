Liebe BNN-Leserinnen und BNN-Leser!

Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde runde Geburtstage immer ziemlich aufregend. Sie können mir glauben, schließlich habe ich mit meinen 210 Jahren schon einige gefeiert. Doch dieses Mal gab es wegen Corona nicht mal eine Party und keine Gäste.

Stattdessen bin ich in mich gegangen und habe eine Art Bilanz gezogen, eine Bilanz dessen, „Was zählt …“ Nicht einfach so pauschal. Das kann jeder. Nein, ganz konkret – wie meine Werte im Sparkassen-Alltag gelebt wurden und werden. Manches, was ich dabei gefunden habe, fand ich so interessant, dass ich es sogar veröffentlicht habe.

„Viele sagen, dass ich jünger wirke.“

Vielleicht haben Sie im Lauf des Jahres auch mal davon gelesen? In einer BNN-Anzeige oder auf der Jubiläumsseite meiner Website? Ach so, vielleicht sollte ich Ihnen noch sagen, wer ich überhaupt bin. Wobei in meiner Generation die Auswahl hier in Karlsruhe ja nicht so groß ist. Aber ich verrate es Ihnen: Ich bin die Sparkasse.

Viele sagen ja, dass ich viel jünger wirke. Ich tue natürlich auch was dafür …. Aber wichtiger als das Äußere sind sowieso die inneren Werte. Bei mir stehen diese schon in meiner Geburtsurkunde.

Ich kann Ihnen sagen, das ist schon eine große Verantwortung, die mir meine Gründer mit auf den Weg gegeben haben. Zusätzlich zu meinen Aufgaben in Sachen Finanzen sollte ich von Anfang an das Wohl der Menschen und die Lebensqualität in meinem Geschäftsgebiet fördern.

Und das in allen Bereichen – Kultur, Soziales, Sport, Natur, Kinder, Senioren …. Wenn ich so zurückschaue, denke ich, dass ich das ganz gut hingekriegt habe. Zugegeben, meine vier Stiftungen unterstützen mich dabei seit einigen Jahrzehnten.

Kulturstiftung wird im kommenden Jahr 30

Da fällt mir ein. Im nächsten Jahr gibt es schon wieder einen runden Geburtstag. Meine Kulturstiftung wird 30 Jahre alt. Wie die Zeit vergeht!

Aber jetzt will ich erst mal mein Jubiläumsjahr vollenden und ich habe gedacht, es wäre doch schön, all das Revue passieren zu lassen, was ich seit 1812 erlebt habe und was um mich herum bemerkenswert war.

Weil 210 Jahre doch eine ziemlich lange Zeit sind und ich Sie nicht zu lange beanspruchen will, werde ich mich auf eine Sache konzentrieren, nämlich auf Ereignisse, bei denen es ums Anfangen geht.

Ich finde, das passt zum neuen Jahr. Und es passt vor allem zu mir. Schon meine Gründung war eine Pionierleistung. Und etwas anzufangen bedeutet auch, Vertrauen in die Zukunft zu haben.

Geburtstagskind wünscht viel Spaß beim Schmökern

Und das steht in meiner Bilanz dessen, „was zählt …“, ganz weit oben. Seit 210 Jahren. Und so wird es in den nächsten 210 Jahren bleiben. Mindestens. Versprochen.

Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Schmökern in den vergangenen 210 Jahren der Sparkasse (fett), Karlsruhe und dem Rest der Welt. Es ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Aber ich habe das alles schließlich auch erlebt. Und noch viel mehr.

Ihre Sparkasse Karlsruhe

