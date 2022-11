Es ist soweit! Nachdem das Projekt 2018 gestartet wurde, kann nun nach baubedingter Schließung, das Beratungszentrum in Ettlingen wiedereröffnet werden. Das Kundenzentrum der Sparkasse Karlsruhe am Marktplatz in Ettlingen wurde 1977 erstellt und war in die Jahre gekommen. Eine grundlegende Sanierung war deshalb unumgänglich. Daher ist es nun umso erfreulicher, dass planmäßig zum Ende des Jahres das Gebäude für Kunden, Mieter und Mitarbeiter seine Türen öffnet.

Auch Fassaden und Dachflächen wurden teilweise erneuert

Von außen betrachtet stellen die Materialität und die Farbgebung der erneuerten Fassadenflächen einen Bezug zum innerstädtischen Umfeld her. Die Bausubstanz wurde zu Beginn komplett entkernt und auch alle technischen Anlagen abgebrochen und neu aufgebaut.

Ebenso wurde Fassaden und Dachflächen in Teilbereichen erneuert, wobei die Fassaden und Dachflächen des historischen Haus Roos zur Marktstraße in ihrem Erscheinungsbild erhalten wurden, ebenso die historische Fassade zum Marktplatz. Diese für das Stadtbild wichtigen Flächen wurden nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten instandgesetzt.

Das Gestaltungskonzept innen, sorgt für eine wohnliche, angenehme Atmosphäre. Nicht nur das helle Holz und das Glasdach, durch welches das natürliche Licht fallen kann, sondern auch die großen Fotodrucke mit schönen Motiven aus Ettlingen sorgen für ansprechende Kulisse.

Geldautomaten und Terminals für zahlreiche Konto-Serviceleistungen

Ergänzend wurden umfassende Sanierungsmaßnahmen im energetischen Bereich durchgeführt. Der Strom zum Eigenverbrauch wird unter anderem von Photovoltaikanlagen bezogen und für die Heizung wird Fernwärme genutzt. Es wurde überwiegend mit regionalen Handwerksunternehmen zusammengearbeitet, davon sehr viele Kunden der Sparkasse Karlsruhe, die das Gebäude auf einen aktuellen Standard gebracht haben.

In diesen neuen, modernen Räumen können die Kunden der Sparkasse Karlsruhe ein großes Angebot an verschiedensten Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Im neu gestalteten SB-Bereich stehen neben den Geldautomaten auch Terminals für zahlreiche Konto-Serviceleistungen zur Verfügung. Im neuen Beratungszentrum Ettlingen freuen sich die Sparkassen-Mitarbeiter darauf, bei allen Themen und Fragen rund um die Bankgeschäfte mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Das ganzheitliche Beratungsangebot bezieht auch Spezialisten für Baufinanzierung, Finanzierungsberatung, Wertpapierberatung, Gewerbekundenberatung sowie Spezialisten unserer Verbundpartner mit ein. Hier erleben Kunden die volle Leistungsfähigkeit und hohe Qualität der Sparkasse Karlsruhe.

Neue Mieter bereichern die Attraktivität des Gebäudes

Ergänzend zum Beratungszentrum werden auch einige neue Mieter in das Gebäude einziehen. Im Erdgeschoss eröffnet das Café Böckeler. Dort kann man sich gerne eine Auszeit nehmen und ein gutes Stück Kuchen genießen. Hinzu kommen das Geschäft „Vicini“ und die „Touristinfo“, bestehend aus der Stadtinformation und Albtal plus. Ins zweite Obergeschoss zieht die Stadt Ettlingen mit einigen ihrer Abteilungen ein. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss finden sich die modernen Sparkassen-Räumlichkeiten.

Das revitalisierte Gebäude ist attraktiv gestaltet. Die neuen Beratungsräume bieten ein gemütliches und geschmackvolles Ambiente, das durch die qualitativ hochwertige Beratung der Mitarbeiter ergänzt wird. Alles getreu dem Motto: „Wir sind für die Zukunft bereit!“

Wer sich persönlich ein Bild vom neuen Beratungszentrum in Ettlingen machen möchte, hat dazu am Samstag, 26. November, Gelegenheit. An diesem Tag nämlich findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Das gesamte Team des Beratungszentrums freut sich, Interessierten die modernisierten und umgestalteten Räumlichkeiten präsentieren zu dürfen.