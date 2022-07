Keine normale Spar-Welt

Sparkassenpräsident schlägt Alarm: Fast die Hälfte der Privatkunden spart nicht mehr

Es könnte so vielversprechend sein nach der EZB-Zinswende: Der Guthabenzins kommt zurück. Nur frisst die hohe Inflation auf, was Sparer an Zinsen bekommen. Und viele Menschen können bei all den Preissteigerungen erst gar kein Geld mehr beiseite legen.