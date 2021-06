Sperrmüll richtig entsorgen: Das sind die Regeln im Landkreis Karlsruhe

„Die Alternativen zum Sperrmüll gibt es schon beim Einkaufen, wenn man sich für langlebige, hochwertige und Reparatur-freundliche Produkte entscheidet“, ist Uwe Bartl überzeugt. Man könne diese Gegenstände länger nutzen und produziere nicht so viel Sperrmüll. Es müssen auch nicht alle Gegenstände gleich zum Sperrmüll, wenn man sie nicht mehr braucht. Manchmal können gut erhaltene Möbel auch wieder verwendet werden. Dafür bieten verschiedene Sozialunternehmen im Landkreis eine Möbelbörse an, wie das Sozialkaufhaus Schatztruhe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bruchsal. „Abgeben kann hier jeder etwas, der möchte“, erklärt Bereichsleiterin Nicole May. Eine Einschränkung gibt es aber: Die Mitarbeiter nehmen nur das an, was sich den Erfahrungswerten entsprechend gut verkaufen lässt. Und: „Eine Couch, die total durchgesessen ist, geht nicht“, sagt May. Elektrogeräte muss man auch nicht immer gleich wegwerfen. In einigen Städten und Gemeinden gibt es dafür Repair-Cafés, die bei der Reparatur helfen. Außerdem gibt es im Internet viele Plattformen wie Ebay und nebenan.de, über die man Gebrauchtes verkaufen oder verschenken kann. Ganze Haushaltsauflösungen übernehmen Entrümpelungsfirmen.